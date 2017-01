Vueling deixarà de volar entre Barcelona i Frankfurt a partir de març

Vueling ja no volarà entre el Prat i l'aeroport de Frankfurt, un dels principals 'hubs' aeris d'Europa. L'aerolínia catalana ha cancel·lat la seva ruta a la ciutat alemanya, segons ha pogut confirmar l'ARA, perquè no li resultava rendible. El canvi s'ha fet efectiu al web de la companyia aquest dimarts i no hi haurà més vols disponibles a partir del 6 de març.

Fonts del sector asseguren que el vol de Vueling a Frankfurt no era rendible i que havia perdut passatgers en l'últim any. Durant l'estiu passat aquesta ruta comptava amb 11 freqüències setmanals, que ja s'havien reduït en la previsió per a la temporada 2017. La companyia catalana ha fet esforços per salvar la ruta, però no se n'ha sortit i ha preferit optar per tancar-la de manera definitiva.

Alguns dels clients de Vueling han detectat que el vol no estava disponible i ja han demanat explicacions a l'aerolínia a través de les xarxes socials:

@vueling Como es que se han suspendido todos los vuelos desde BCN-Frankfurt en Marzo (a partir del 10)? Pondréis alguno? — Xthian (@Ccatalan14) 24 de enero de 2017

Tot i així Vueling continuarà operant la resta de rutes a Alemanya, amb vols a Berlín, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Munic, Nuremberg i Stuttgart. Les mateixes fonts asseguren que aquesta decisió no està relacionada amb la crisi operativa que l'aerolínia va patir l'estiu passat a l'aeroport del Prat i que va provocar una reorganització de dalt a baix a la seva cúpula.

La retirada de Vueling deixa via lliure a l'aerolínia alemanya Lufthansa, que serà l'única que operarà la ruta entre el Prat i Frankfurt a partir de març. De fet, aquesta companyia utilitza la ciutat alemanya com a 'hub' principal per operar vols intercontinentals. L'any passat, més d'un milió de passatgers van fer aquest trajecte entre Barcelona i Frankfurt, un 0,66% menys respecte al 2015, segons les estadístiques publicades per Aena.