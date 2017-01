Brussel·les aprova els comptes espanyols del 2017 però adverteix de l’incompliment del dèficit

La Comissió Europea ha donat un aprovat condicional a l'esborrany de pressupostos espanyols pel 2017. Brussel·les creu que l'Estat incomplirà el dèficit per dues dècimes (preveu un 3,3% del PIB), però torna a descartar la mà dura i opta per donar-li un vot de confiança al govern espanyol.

El comissari d'Economia, Pierre Moscovici, no demana noves mesures immediates a Madrid, però adverteix l'executiu de Mariano Rajoy que si s'acaba materialitzant l'incompliment, sí que haurà d'impulsar nous ajustos.

Segons l'informe que ha publicat aquest dimarts la Comissió Europea sobre els pressupostos espanyols, els comptes d'aquest any -pendents encara de la seva aprovació al Congrés- "compleixen el línies generals" les normes fiscals comunitàries. Això vol dir que per ara el govern espanyol no ha de fer canvis.

El dèficit, l'assignatura pendent

Ara bé, les previsions de creixement del PIB i de dèficit de la Comissió són menys optimistes. Al 3,3% de dèficit per aquest any s'hi suma l'incompliment de la xifra pel 2018: si l'objectiu pactat és del 2,2%, Brussel·les creu que el dèficit se situarà en el 2,8% del PIB. És més de la xifra pactada però l'Estat compliria per primera vegada des de l'inici de la crisi amb el Pacte d'Estabilitat, que obliga els socis de l'euro a situar el seu dèficit públic per sota del llindar del 3%.

La Comissió Europea estima que el creixement del PIB espanyol aquest any serà del 2,3%, dues dècimes per sota de les previsions del govern espanyol. Si qui acaba tenint raó és Madrid, aleshores la xifra de dèficit podria millorar també i permetria quadrar els comptes. Si no fos així, l'executiu espanyol haurà d'impulsar noves mesures d'estalvi.

Per elaborar l'esborrany dels comptes de 2017 enviat a Brussel·les, el govern espanyol havia fet modificacions de l'IVA per estalviar 7.000 milions d'euros i havia introduït altres canvis tècnics per a apujar la recaptació. Per ara, a Brussel·les li sembla suficient.

Oxigen per l'Estat

Amb l'aprovat condicional, la Comissió Europea reconeix els esforços de l'Estat -i de les autonomies- per a reduir el dèficit. L'estratègia de Brussel·les és donar una mica d'oxigen als estats membres que, com Espanya, intenten quadrar els comptes sense deixar de banda el creixement per consolidar la sortida de la crisi.

No és cap secret que tant a Espanya com a Portugal, la Comissió Europea els ha perdonat en l'últim any els càstigs previstos per la normativa pels països incomplidors. En un moment de dificultats per Europa, no és moment -argumenta Brussel·les- de sancions.