El preu majorista de la llum es dispara un 150%

Si té un comptador intel·ligent i la seva companyia elèctrica li factura per hores, eviti els grans consums d’electricitat avui a les vuit del vespre, perquè el preu de la llum marcarà un màxim que no s’ha vist des de fa temps. I és que des que ha començat l’any l’electricitat al mercat majorista s’està encarint. Una escalada que va començar al desembre i que va portar el president de la Comissió dels Mercats i la Competència (CNMC) a dir que ho seguiria de molt a prop.

El preu majorista de l’electricitat se situarà avui, 11 de gener, en 72,89 euros el megawatt/hora (MWh), que suposa el preu més alt des del desembre del 2013, quan el govern espanyol va decidir suspendre el sistema de subhastes Cesur per la forta pujada que hi va haver i substituir-lo per un sistema de mercat (denominat pool ) en funció de la demanda diària. En els primers dies d’aquest any el preu de l’electricitat en el mercat majorista s’ha situat de mitjana en 64,23 euros el MWh, una xifra que és un 150% superior a la dels primers dies de l’any 2016, quan l’elevada producció eòlica i les pluges van fer caure el preu del pool.

L’operador del mercat ibèric, Omie, fixa cada dia els preus per a l’endemà en funció de la demanda. Per avui s’espera que el moment més car serà a les vuit del vespre, amb 88,44 euros el MWh. A les hores més barates, a la matinada, el preu se situarà sobre els 50 euros el MWh. Per trobar un preu tan alt de l’electricitat com el d’avui cal remuntar-se al 21 de desembre del 2013, que es va situar en 93,11 MWh. Aquella forta pujada va portar l’aleshores ministre d’Indústria, José Manuel Soria, a suspendre el sistema de subhastes Cesur (que era el que s’utilitzava per fixar el preu), i es va crear un preu provisional fins que va entrar en funcionament l’actual sistema del preu voluntari del petit consumidor (PVPC).

El preu majorista, que és el que es fixa al pool, només té un pes del 35% sobre el rebut que paguen els consumidors pel consum. La resta del rebut són els peatges i impostos, que el govern espanyol ha congelat per al 2017.

Carbó contra eòlica

En la fixació del preu majorista al mercat elèctric hi entren diversos factors, entre ells la demanda elèctrica i el que se’n diu mix de generació, és a dir, les tecnologies utilitzades per produir l’electricitat.

El gener de l’any passat es va produir una situació que afavoria l’abaratiment de l’electricitat: la demanda elèctrica va caure un 5% i en el mix de generació es va produir una situació inèdita, en la qual la producció eòlica, que és més barata, es va disparar més del 25% i es va situar com a primera font de generació, amb gairebé el 27% del total, per davant d’altres tecnologies més cares, com el gas de cicles combinats, que van produir el 8,9% del total, o el carbó, amb el qual es va generar el 12,3% de l’electricitat. A la gran quantitat d’electricitat produïda pel vent s’hi ha de sumar també un pes important de la generació hidràulica, també més barata, i que va aportar un 15,6% del total de l’energia produïda.

Les dades del gener d’enguany no estaran disponibles fins a final de mes. Però per veure la tendència, el desembre del 2016, quan ja es va disparar el preu de l’electricitat en el mercat majorista, la demanda va pujar un 2%. Però el que és més significatiu és el mix de producció.

Al mes de desembre el carbó va ser la primera font de generació elèctrica, amb el 24,4% del total. La nuclear es va mantenir en el 20,8% (gairebé sempre aporta la mateixa proporció), mentre que l’eòlica només va aportar el 13,3% de l’electricitat i la hidràulica el 8,9%. En canvi, els cicles combinats de gas van escalar fins al 16,3%, en un moment en què els preus de la primera matèria ha començat a augmentar seguint l’estela de l’encariment del barril de petroli.