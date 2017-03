La preinscripció escolar comença amb 15 nous centres

“Més oportunitats per a les famílies i més transparència i lluita contra el frau escolar”. Aquests són els tres principals conceptes, assenyalats per la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, del nou període de preinscripció escolar per al segon cicle d’educació infantil i ensenyaments obligatoris del proper curs. La consellera ha anunciat: “El curs vinent obrirem 15 nous centres i crearem 6 instituts escola”. Destaca també l’aplicació de “l’acord amb els municipis, en què s’amplia la reducció de ràtios a 27 alumnes a primer d’ESO en els centres d’alta complexitat”.

Acord amb els municipis

Els criteris i els procediments seguits enguany per determinar l’oferta s’han acordat amb les administracions locals per respondre a les necessitats d’escolarització i garantir el dret a l’educació de tothom. La consellera Ruiz en destaca “la ràtio 27 a 1r d’ESO en centres d’alta complexitat i el manteniment de la ràtio 22 a P3 i manteniment a P4 en els centres que van aplicar la mesura el curs passat”. “Hem vetllat per la continuïtat dels projectes educatius, l’alumnat amb necessitats educatives especials i la creació d’instituts escola per reduir l’abandonament escolar i millorar la continuïtat educativa”, detalla Ruiz.

Nous centres

Una altra novetat és la modificació del mapa escolar. “Hi ha un increment important en inversions si s’aproven els pressupostos del 2017”, explica Ruiz. A infantil i primària es creen set noves escoles i a secundària vuit nous instituts. També hi haurà sis nous instituts escola, un model valorat per reduir l’abandonament escolar i millorar la continuïtat educativa, i en situacions geogràfiques específiques.

7 escoles (nom, municipi i grups de P-3):

Eixample 1 (BCN - Eixample): 2

Eixample 2 (BCN - Eixample): 2

Cartagena (BCN - Eixample): 3

Gràcia (BCN - Gràcia): 2

Anglesola (BCN - Les Corts): 2

Flor de Maig (BCN - Sant Martí): 2. Per desglossament de l’Escola La Llacuna (2 P4)

Montgat (Montgat): 1

8 instituts (nom, municipi i grups de 1r d'ESO)

Alpicat (Alpicat): 2

Ca l’Arnús (Badalona): 2

Martí i Pous (Barcelona): 2

Manresa Sis (Manresa): 2

Les Cinc Sènies (Mataró): 3

Miami Platja (Mont-roig del Camp): 2

Can Periquet (Palau-Solità i Plegamans): 2

Viladecans 6 (Viladecans): 3

6 instituts escola (nom i origen)

Antaviana. Transformació de l’Escola Antaviana

El Til·ler. Transformació de l’Escola Bernat de Boïl

Trinitat Nova. Fusió i integració de les escoles Sant Jordi i Sant Josep Oriol i de l’Institut Roger de Flor

Gavà Mar. Transformació de l’Escola Gavà Mar

Torre Queralt. Transformació de l’Escola Torre Queralt

Mediterrània. Transformació de l’Escola Mediterrània



Distribució equilibrada de l’alumnat amb NEE

Tal com destaca Meritxell Ruiz, un dels objectius del Departament “és afavorir la integració de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) mitjançant una distribució equilibrada en els centres” que integren el Servei Educatiu de Catalunya. Ha recordat el treball amb el Síndic i els compromisos del Departament. Així, s’adoptaran un seguit de mesures en el procés de preinscripció i matrícula, com per exemple planificar la reserva de places, fer una detecció prèvia de les necessitats específiques de l’alumnat o orientació a les famílies, i també actuacions d’acompanyament i acollida dels alumnes amb NEE als centres i utilització dels possibles instruments per afavorir l’escolarització equilibrada d’aquests alumnes. Igualment, limitar matrícules fora de termini en centres amb una elevada concentració de problemàtiques socials.

REGISTRE D’ALUMNES DE CATALUNYA

Enguany tots els alumnes que participin en el procés de preinscripció i matrícula hauran d’informar del seu identificador en la sol·licitud, excepte aquells infants que s’incorporin per primer cop al sistema educatiu. Aquest identificador consta en el registre d’alumnes de Catalunya (RALC), que té com a objectiu tenir una visió integrada per disposar del coneixement i la identificació de cada alumne, i que alhora permeti desenvolupar el seu dossier personal d’aprenentatge. També facilita els tràmits electrònics.

NOVETATS EN EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció escolar va començar el 23 de març i acabarà el 4 d’abril. La majoria de sol·licituds seran per al primer curs de l’educació infantil de segon cicle (P3), que és quan els nens i nenes comencen a assistir a les escoles, i el primer curs d’ESO, que és quan inicien els estudis als instituts. La matriculació s’haurà de realitzar del 12 al 16 de juny per als alumnes d’infantil, primària i primer d’ESO i, entre el 26 i el 30 de juny, per als de segon, tercer i quart d’ESO. En els criteris d’admissió dels alumnes hi ha tres novetats. La primera, sobre les llistes d’espera de cada centre: constaran no només les sol·licituds de primera opció, sinó també les de qualsevol altra que sigui preferent a l’opció assignada. “Això vol dir que t’avisaran quan hi hagi vacants també en la 2a o 3a opció”, concreta la consellera Meritxell Ruiz. La segona és que a l’inici del curs els centres publicaran una llista dels nous alumnes que s’han matriculat al centre i també informaran del nombre de vacants que hagin quedat. I la tercera, com remarca la consellera d’Ensenyament, és que “s’intensificaran les mesures de control per detectar el frau”. Per exemple, els centres hauran de trametre a les respectives comissions de garanties d’admissió, si es demana, la documentació justificativa d’acreditació dels criteris al·legats. Les comissions l’analitzaran i, si ho consideren oportú, citaran les famílies per comprovar l’acreditació. El frau suposa perdre tots els drets de prioritat i, si és el cas, la plaça obtinguda, la qual cosa pot comportar participar en el proper procés de preinscripció.