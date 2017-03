El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona participa enguany per primer cop al Saló de l’Ensenyament amb el propòsit de donar a conèixer entre els estudiants una professió que està molt ben valorada al sector de la construcció però que és menys coneguda pel conjunt de la societat. És una professió que ofereix una gran diversitat de perfils i sortides laborals. Anirem al Saló acompanyats de les escoles universitàries que imparteixen el grau d’arquitectura tècnica i edificació arreu de Catalunya, com l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC), la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona i l’Escola La Salle (URL). Compartim la voluntat d’explicar als futurs estudiants els nous àmbits nascuts de les transformacions del món de l’edificació, que atorguen un paper protagonista als arquitectes tècnics. Parlem de figures com el BIM manager, el quantity surveyor, especialitzat en el control econòmic d’una promoció, o l’auditor energètic. Tasques que es desenvolupen dins d’una professió dinàmica que protagonitzarà l’adaptació de la construcció a les noves tecnologies, la sostenibilitat i l’eficiència energètica dels edificis.