L’Institut del Teatre aposta pels estudis de postgrau

Les pràctiques constitueixen un element essencial en la majoria d’estudis, i no cal dir en el món del teatre. El nou postgrau que posa en marxa aquest curs l’Institut del Teatre, adreçat a actors i guionistes que volen aprendre o aprofundir en com és un rodatge de cinema i TV, és eminentment pràctic. “Es farà un rodatge com si fos real, amb totes les pauses que calgui per entendre i corregir qualsevol element que no acabi de funcionar”, diu Anna Solanilla, responsable d’IT Estudis de Postgrau. “Primer començaran els guionistes i després s’hi incorporaran els intèrprets; guionistes i intèrprets veuran com es construeixen textos, situacions i personatges, i què cal adaptar del procés i com per afrontar-lo amb seguretat i millorar-lo”, explica Solanilla.

Aquest nou postgrau vol donar resposta a la demanda que hi ha a casa nostra, i en altres indrets, de professionals de l’àmbit de l’audiovisual, d’actors i guionistes de sèries, cinema i cinema per a televisió. Es farà de mitjans del mes de maig a finals de juny d’aquest any 2017 i abordarà aspectes diversos que fan possible el rodatge en cinema i TV, com el guió, la descomposició de plans, la càmera, la captació del so, la fotografia, el càsting, la posada en escena, la postproducció i la interpretació en dispositius escenogràfics virtuals.

Beques

Aquest postgrau és una iniciativa de l’Institut del Teatre i compta amb la col·laboració d’AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión, delegació Barcelona), de la SGAE (Societat General d’Autors i Editors, de Catalunya), Diagonal TV i Antaviana Films. La col·laboració amb la SGAE permet becar alumnes que hagin dut a terme una petita experiència en l’àmbit audiovisual; entre les beques de les associacions professionals i l’aportació de l’Institut del Teatre, la matrícula del postgrau està altament subvencionada.

El postgrau està coordinat per Lluís Maria Güell, director i realitzador d’una gran quantitat de programes de televisió. Güell ha dirigit sèries com ara Temps de silenci, La Granja, Ventdelplà, La senyora, Amar en tiempos revueltos, Arnau, Les veus del Pamano, Ermessenda, Olor de colònia... i ha sigut director de programes de Televisió de Catalunya i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Els docents que imparteixen el postgrau són professionals destacats de l’àmbit del cinema i la televisió, com ara Sílvia Munt, Raimon Lorda, Sònia Sánchez, Pep Armengol, Consol Tura o Pere Riera.

Els alumnes que hi assisteixin s’enduran un videobook amb el projecte que hauran fet, que els serà útil per buscar feina. El videobook és una eina d’allò més útil que els alumnes-intèrprets tindran per poder presentar a possibles productors i directors. Mostrarà el seu treball en condicions diferents, les seves aptituds com a actors, el seu talent, les seves característiques expressives i la seva capacitat real per construir i encarnar personatges. Pel que fa als guionistes, el seu videobook presentarà la seva faceta de creadors de ficció, constructors de personatges, autors de relat, situacions i diàlegs.

Formació continuada

“Els professionals de les arts escèniques també hem d’aprendre al llarg de la vida. Per això a l’Institut del Teatre impulsem estudis de formació continuada en diferents especialitats, perquè puguem aprofundir, complementar o fins i tot reorientar les nostres capacitats creatives, tècniques i laborals”, diu Anna Solanilla. Una altra novetat recent ha sigut oferir un curs sobre el teatre de titelles d’autor, amb Iker Vicente, de Mèxic, en col·laboració amb el festival IF Barcelona, que es va acabar amb una espectacular rua pel barri del Poble-sec. La col·laboració de l’Institut del Teatre amb l’IF Barcelona continuarà amb noves propostes a la tardor.

Estratègies

L’estand propi que tindrà l’Institut del Teatre al Saló de l’Ensenyament proporcionarà informació sobre aquests nous estudis i també dels que fa temps que ofereix, que ja tenen un gran reconeixement. Entre aquests postgraus consolidats cal destacar els que s’adrecen als professionals de l’àmbit de les ciències de l’educació amb l’objectiu que coneguin i puguin incorporar estratègies de les arts escèniques, del teatre, del moviment i de la dansa com a instrument educatiu. Són postgraus que proporcionen eines que els seran útils en la seva activitat pedagògica als centres d’educació reglada, de lleure, terapèutics, d’integració social i/o centres penitenciaris.

Finalment, cal destacar un altre postgrau ben consolidat: el Màster Interuniversitari en Estudis Teatrals (MUET), organitzat per l’Institut del Teatre, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra, que compta amb la participació de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest postgrau ofereix una reflexió teòrica i també professionalitzadora sobre l’estudi i la creació en arts escèniques des de diverses perspectives metodològiques. Es tracta d’un postgrau que pot interessar tant a creadors com a estudiosos i que permet accedir al doctorat d’estudis teatrals de la UAB o de qualsevol altra universitat europea.