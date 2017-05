Planta cara a l'halitosi

El mal alè afecta més del 25% de la població. Quan no és conseqüència d’una mala higiene, significa que l’aire que s’expira està alterat i cal buscar-ne l’origen. Pot tenir més de 80 causes diferents i fins i tot pot ser el símptoma d’una altra malaltia que desconeixem. La nova unitat de l’alè del Centre Mèdic Teknon ofereix un diagnòstic especialitzat i actua directament sobre el focus de procedència de l’afecció.

La importància d’un abordatge multidisciplinari

L’halitosi es pot originar en diversos punts de l’organisme. És per això que fins ara molts pacients eren derivats d’un especialista a l’altre fins que se’n trobava la causa. La solució és abordar el problema amb un equip multidisciplinari, format per gastroenteròlegs, otorrinolaringòlegs i internistes, entre d’altres. Així s’integren en una sola unitat d’estudi totes aquestes especialitats i s’obté un tractament més efectiu.

Si no es tracta, l’halitosi pot comportar diversos problemes en el nostre dia a dia. “Hi ha un gran impacte psicosocial darrere del mal alè: condiciona les relacions socials, personals i laborals, i de vegades condueix les persones més sensibles cap a l’aïllament i la vergonya”, afirma el doctor Jonas Nunes. Ell dirigeix la unitat juntament amb el doctor Jordi Coromina, ambdós especialistes en halitosi.

Tecnologia: un imprescindible per trobar la causa

El protocol HCP Arthyaga, creat pel doctor Nunes per al tractament de l’halitosi, s’ha aplicat a més de 8.000 pacients de 70 països diferents. La taxa d’èxit és del 97%, la més elevada en aquest camp a escala internacional, i demostra que la participació d’un equip multidisciplinari és clau per trobar la solució.

També ho és la tecnologia capdavantera que utilitza la nova unitat de l’alè. Tècniques com el 'biosniffing' (o 'nas electrònic') i la cromatografia de gasos permeten analitzar l’aire que s’expira i fer-ne un estudi molecular per identificar qualsevol gas present a l’alè. Els resultats permeten triar el tractament amb més cura. Un exemple és l’aplicació de làser per eliminar el casi, les restes de menjar que s’acumulen en uns petits foradets que moltes persones tenen a les amígdales. Com afirma el doctor Coromina, cal “determinar-ne l’origen concret i trobar una solució efectiva” per a cada cas.

* Per a més informació: https://www.teknon.es/es/unidad-aliento