La importància de visitar l’uròleg

260x366 El làser verd és un dels tractaments més ràpids i efectius de Quirónsalud Barce­lona El làser verd és un dels tractaments més ràpids i efectius de Quirónsalud Barce­lona

Al llarg dels anys, l’home pot patir diversos trastorns urològics associats amb l’edat. Sovint es deuen al mateix pas del temps, però tenir cura de l’aparell urinari i del reproductor és la millor manera d’endarrerir l’aparició de problemes. El Servei d’Urologia de l’Hospital Quirónsalud Barcelona vol promoure entre els homes la visita a l’uròleg amb regularitat per detectar i combatre possibles trastorns, com ho fa la dona amb les visi­tes periòdiques al ginecòleg.

Corregir problemes en les edats més joves

Algunes persones comencen a notar molèsties durant els primers anys de l’edat adulta. Els problemes d’ejaculació i de fertilitat són els més comuns entre els homes de 20 a 40 anys que van al metge. Davant del dubte, el millor és realitzar un estudi simple, que permeti aclarir qualsevol qüestió i iniciar un tractament eficaç.

La disfunció erèctil és una altra de les afeccions que més inquieten els pacients. Segons l’Hospital Quirónsalud, aquest problema afecta almenys un de cada quatre homes de 40 anys, la freqüència del qual augmenta amb l’edat. La disfunció erèctil pot ser el primer símptoma d’al­tres afeccions que es podrien haver passat per alt com la hipertensió arterial, la diabetis, l’arterioesclerosi o la cardiopatia isquèmica. Per tant, la consulta a l’uròleg pot ser determinant per detectar i frenar patologies més greus.

Cuidar la pròstata durant la maduresa

A partir dels 50 anys solen produir-se problemes relacionats amb la pròstata. El més freqüent és l’engran­diment d’aquesta glàndula, que rep el nom tècnic d’hiperplàsia benigna de pròstata. Els símp­tomes més habituals són la urgència per orinar, una menor intensitat de doll en l’orina i molèsties en buidar la bufeta. El làser verd és un dels tractaments més ràpids i efectius de Quirónsalud Barce­lona. Aquesta intervenció de baix risc elimina el teixit prostà­tic sobrant que obstrueix el flux urinari. El pacient pot fer vida normal al cap de pocs dies.

D'altra banda, el càncer de pròstata es converteix en el principal temor a partir dels 60, i és que se’n diagnostiquen 5.000 casos cada any només a Catalunya. L’elevació del PSA és el principal indicador per diag­nosticar la malaltia de forma precoç i un dels tractaments menys invasius és la prostatectomia radical amb el robot Da Vinci de Quirónsalud, que proporciona una millor curació i redueix els efectes secundaris.

Més informació a:

https:// www.quironsalud.es/hospital-barcelona/es/cartera-servicios/urologia