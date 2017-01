"Ganivets d'Albacete vs. independència": La conferència de Puigdemont a Brussel·les, a la premsa espanyola

260x366 Carles Puigdemont en la conferència a Brussel·les / ACN Carles Puigdemont en la conferència a Brussel·les / ACN

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras , i el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, van impartir ahir una conferència a Brussel·les sobre el procés independentista. L'acte va omplir la sala gran del Parlament Europeu, però no així les pàgines de la premsa internacional, que ha fet una cobertura discreta de la notícia, mentre que diverses capçaleres espanyoles han restat valor a la trobada.

'Ganivets d'Albacete vs. independència, a 'La Razón'

'La Razón' dedica més de la meitat de la portada i les dues primeres pàgines de la secció de política a la notícia, que titulen: " Ganivets d'Albacete vs. independència". "Els ganivets d'Albacete interessen més als responsables del Parlament Europeu que l'ofensiva per la independència de Catalunya", resa el redactor de la notícia, que assegura que "l'endemà de la plantada a la delegació sobiranista, la cúpula de Brussel·les rep el president de Castella-la Manxa". Acompanya la notícia un article d'opinió d'Antonio Martín Beaumont, que assegura que "malgrat les declaracions altisonants sobre la unitat indestructible del secessionisme, Puigdemont, imbuït en una espiral de fabulacions sobre la seva 'revolució tranquila' davant 'el tracte feridor de l'Estat', va evidenciar la seva patinada com a representant màxim de la Generalitat que pretén ser pres seriosament no només a Espanya, sinó també fora de les nostres fronteres. Així d'irracional resulta tot el que rodeja el 'procés'". El mateix diari dedica també el seu editorial a la notícia, amb el titular: "El nacionalisme té un problema amb la veritat".

En el mateix sentit, l' edició digital d''El Mundo' afirma: " La UE ignora Puigdemont però obre les portes a García-Page per parlar del ganivet d'Albacete".

"Puigdemont diu a Brussel·les que hi haurà referèndum davant, només, una desena de diputats", titula l''Abc' per la seva banda, que assegura: "Es pot considerar que és l'ocasió en què ha estat més evident el fracàs de l'intent dels dirigents independentistes catalans per traslladar les seves reivindicacions a l'espai europeu".

'El patètic Puigdemont': els diaris digitals

Pel que fa als diaris digitals, és interessant destacar el titular que Periodista Digital dona a la notícia: "El patètic Puigdemont fa un ridícul majúscul intentant colar el seu referèndum a Brussel·les". A Libertad Digital, Pablo Planas assegura que Puigdemont va a Brussel·les a "predicar l'odi a Espanya".

Eldiario.es afirma que el govern català "intenta col·locar el referèndum a l'agenda europea davant un públic majoritàriament català". En el mateix sentit ha enfocat la notícia El confidencial: "La visita de Puigdemont a Brussel·les, molts catalans... però pocs eurodiputats".