Alerta groga per a un Barça amb urgències

El Barça s’està acostumant durant les últimes etapes a un escenari desconegut: remar a contracorrent per capturar un líder infal·lible que creix jornada rere jornada. El Madrid de Zinedine Zidane va tornar a golejar ahir i la distància a la classificació, a falta del partit d’aquesta nit contra el Vila-real (20.45h, Movistar Partidazo) i el partit ajornat dels blancs contra el València, va tornar a eixamplar-se fins als 6 punts. Al Madrigal no hi ha marge d’error.

Amb el sempre capritxós sorteig de Copa i el resultat de dijous passat a Bilbao, la carretera fa pujada aquest gener per al Barça, acostumat a marcar el ritme de la competició durant pràcticament tota l’última dècada. Luis Enrique vol evitar que els seus jugadors s’obsessionin amb el Madrid de rècord de Zidane i s’entesta que només pensin a fer millor les coses ells mateixos. El conjunt blaugrana necessita recuperar sensacions, que l’equip torni a ser fiable sense estar pendent del Madrid en tot moment. L’asturià va tornar a deixar clar ahir que, tot i no estar “en la posició” que el Barça voldria, els blancs fallaran a la Lliga i, per tant, l’obligació del seu equip és “guanyar” per aprofitar-ho quan arribi el moment.

Després de l’exigent debut d’any al nou San Mamés, el test d’avui és a priori de la mateixa magnitud. El Vila-real lluita per colar-se a Europa i els seus números com a local milloren fins i tot els del mateix Barça: sis victòries, un empat i una derrota. Sense anar més lluny, els groguets van golejar l’Atlètic de Madrid per 3 a 0 en l’últim partit de Lliga a casa, i només l’Alabès, igual que va fer al Camp Nou, va esgarrapar-hi els tres punts. Ara mateix, doncs, a punt de tancar-se la primera volta, la diferència entre els dos equips és de només 5 punts.

Rotacions en comptagotes

A Bilbao, Luis Enrique va presentar l’equip de gala, amb l’única novetat del francès Samuel Umtiti en el lloc de Javier Mascherano. Tres dies després de l’esforç contra els bascos, caldrà comprovar quin pla ha dissenyat l’asturià a l’hora de gestionar el descans dels seus jugadors. El trident queda al marge de qualsevol debat i té un lloc fix a l’onze, mentre que a la defensa l’única variació prevista serà el retorn de Mascherano a l’eix central per fer parella amb Gerard Piqué. D’aquesta manera, la gran incògnita, com ha anat passant durant tot l’any, és saber quins seran els dos interiors que intentaran governar el partit contra un Vila-real amb criteri per associar-se, però alhora amb capacitat per desplegar-se al contraatac. Rakitic i Iniesta gairebé mai acumulen tres titularitats consecutives i, tenint en compte que el dimecres que ve el Barça té l’obligació d’intentar remuntar el 2 a 1 advers de la Copa, la seva presència a Vila-real no està assegurada. Això obliga el tècnic a seleccionar molt bé quins futbolistes acompanyaran Sergio Busquets al mig del camp, amb Denis Suárez i André Gomes repartint-se les opcions per jugar avui o dimecres contra l’Athletic.

Precedent perillós

Luis Enrique ja sap com les gasten a Vila-real. Precisament allà el Barça va començar la mala ratxa de la temporada passada que va estar a punt de costar-li la Lliga. Els blaugranes hi arribaven encadenant 12 victòries consecutives a la Lliga, i amb 8 punts d’avantatge sobre l’Atlètic de Madrid i 12 sobre el Madrid. Quatre jornades més tard, els matalassers havien empatat amb el Barça i els blancs estaven només un punt per sota. Contra els groguets, especialment a la segona meitat, el conjunt català va començar a mostrar l’esgotament físic i mental que s’evidenciaria durant les setmanes posteriors, amb punxades contra el Madrid, la Reial Societat i el València, i l’eliminació a la Champions a mans de l’Atlètic.

En aquell partit, l’asturià va donar la batuta de l’equip a Arda Turan, situat a la medul·lar al costat de Rakitic i Busquets. El Barça va anar-se’n 0 a 2 al descans, però en el segon temps el Vila-real va castigar durament els catalans fins a aconseguir l’empat. Tot i això, històricament el Madrigal ha sigut un camp propici per als blaugranes, ja que no hi han perdut en les últimes 9 visites. Això sí, el rival d’avui és de màxima exigència, lluitant per les posicions de Champions amb la Reial Societat i l’Atlètic de Madrid, que ahir va superar 0 a 2 l’Eibar. I això que l’inici d’any a Vila-real va ser mogut, amb la fulgurant destitució de Marcelino García Toral, el tècnic que en els últims tres anys i mig havia situat els groguets a la part alta de la taula. Fran Escribá va arrencar amb dubtes, el bloc va tardar a assimilar els nous conceptes i ho va pagar amb l’eliminació a la Champions, caient contra el Mònaco a la prèvia. Amb el pas de les setmanes, el Vila-real va suturar la ferida i es va recuperar fins a col·locar-se quart i convertir-se en la millor defensa.

Avui posarà a prova un Barça a qui només li serveix sumar els tres punts. Els papers a la Lliga s’han intercanviat, als blaugranes els toca vestir-se de blanc i creure fins al final fins que torni el seu futbol: el Barça sempre ha necessitat jugar bé per guanyar títols, i en això mai s’ha assemblat al Madrid.

Dues baixes i dos dubtes per al conjunt local

Mentre Jasper Cillessen és l’única baixa dels blaugranes, el tècnic local no podrà comptar amb dues de les seves referències ofensives, Roberto Soldado i Denís Txérixev. En canvi, Fran Escribá podria situar des de l’inici a l’onze els ja recuperats Bruno Soriano, Alexandre Pato i Víctor Ruiz. La presència dels dos primers no està assegurada, ja que el Vila-real, igual que el Barça, facilita la llista de convocats el mateix dia de partit. Els groguets arriben al duel d’avui després de caure 3 a 1 a la Copa contra la Reial Societat. Trigueros, al 76, va donar vida als visitants.