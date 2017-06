El Barça tria Califòrnia per penetrar als Estats Units

San José, Califòrnia, serà la ciutat que acollirà el Barça per aterrar al futbol americà. El nou equip que formarà part de la lliga femenina dels Estats Units, la National Women’s Soccer League (NWSL), jugarà a la Costa Oest i serà de nova creació. És a dir, el Barça crearà una infraestructura nova per sumar-se a una lliga que compta avui en dia amb 10 equips. En principi, la voluntat de l’entitat que presideix Josep Maria Bartomeu, tal com va anunciar el club en un comunitat el passat mes de maig, és començar a competir l’any 2018.

Des de l’oficina de Nova York, a través de la figura d’Arno Trabesinger, s’està treballant perquè aquest projecte tiri endavant i permeti penetrar en un mercat que està creixent molt durant els últims anys, amb un gran públic potencial. Es tracta d’un salt endavant que ha d’anar acompanyat per les accions comercials que està duent a terme l’oficina novaiorquesa, inaugurada l’any passat.

El Barça jugarà en algun dels estadis que ja hi ha a la ciutat californiana i, en principi, no està previst que cap jugadora de l’actual Barça femení, l’equip que dirigirà Fran Sánchez, faci el salt a la NWSL. Es partirà de zero i es crearà una plantilla totalment nova, tot i que no es descarta estudiar els casos concrets de les futbolistes que volguessin provar l’aventura americana en el futur.