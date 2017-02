Honda Civic: un asiàtic molt europeu

La presentació en societat serà d’aquí pocs dies, en ocasió de les jornades dedicades a la premsa al Saló de Ginebra, i la seva comercialització començarà a mitjans del mes vinent. Però, de moment, ja l’han donat a conèixer als mitjans de comunicació especialitzats internacionals en una acció que, seguint la moda a la qual s’han apuntat els constructors d’automòbils, ha tingut la ciutat de Barcelona com a escenari. I és que la marca Barcelona sembla que atrau, i molt, com demostra la gran quantitat de models nous que recentment han escollit la capital catalana per mostrar-se públicament per primera vegada.

En aquesta ocasió hem assistit a la presentació de la desena generació de l’Honda Civic, l’aposta de la marca japonesa pel disputat sector C, el de més volum de vendes tot i que no creixi a la velocitat de creuer de l’ocupat pels cotxes SUV.

Aquest turisme arriba en un moment dolç per a Honda, que ja ha superat els cent milions de cotxes produïts a les trenta-quatre factories que la marca té repartides per setze països.

En el mercat estatal, Honda va vendre l’any passat 9.489 unitats, xifra que representa un increment d’un 20,6% respecte dels resultats de l’any anterior. Unes vendes que esperen millorar amb l’aportació de les dues mil unitats que preveuen despatxar del nou Civic, un cotxe del qual la marca japonesa ha fabricat 24 milions d’unitats (115.000 a Espanya) en els últims quaranta anys.

En les anteriors generacions d’aquest cotxe, Honda feia un exercici de personalització de les especificitats del vehicle en funció del mercat a què anava destinat. Aquesta vegada han volgut crear un Civic comú per a tot el món, fet que suposa la creació del cotxe més global de la marca, que vendran a cent setanta països i que construiran a nou fàbriques diferents repartides entre els quatre continents. En el cas de les unitats destinades al mercat europeu, sortiran de la cadena de muntatge de la fàbrica de Swindon, al Regne Unit.

Els efectes del Brexit, en aquest cas, no afectaran aquest propòsit de distribució. I, en tot cas, seran positius per a la marca per la davallada de la cotització de la lliura, cosa que hauria de repercutir beneficiosament en el preu final per als compradors.

Aquest cotxe no és completament nou. No estem davant d’un restyling de la versió anterior, sinó davant d’un plantejament que els seus responsables han definit com a Disseny MM i que respon al següent precepte: el màxim per a l’home, el mínim per a la màquina.

La plataforma sobre la qual se sustenta aquest cotxe és totalment nova, amb un centre de gravetat més baix -cosa que millora l’experiència de conducció- i un disseny de les suspensions totalment modificat.

D’entrada, aquest Civic se’ns presenta en dues motoritzacions turbo VTEC, de gasolina: la més nova, d’1.0, amb 109 cv de potència, i una altra d’1.5 que en dona 182. Més endavant, a finals d’any, arribarà la versió amb motor dièsel, que en la generació que actualment encara hi ha als concessionaris ha tingut el seu motor estrella, un magnífic 2.0. Però a Honda no tenen pressa per començar a vendre aquest propulsor de gasoil, ja que saben que la tendència del mercat està canviant últimament i que la criminalització del dièsel passa factura.

L’any passat, per exemple, les vendes d’aquest turisme del segment C amb motor dièsel van representar un 61% del total d’unitats en el mercat protagonitzat per les cases de lloguer de vehicles, mentre que a les vendes a particulars el protagonisme dels dos carburants es va repartir al 50%, fet que indica una clara pèrdua de pes del dièsel en comparació d’anys anteriors.

La distribució del pes ha canviat totalment. L’espai interior destinat als passatgers i a la càrrega del maleter ha millorat notablement gràcies a un disseny nou de la carrosseria, molt més rígida que abans. De moment, només està disponible en la versió de cinc portes; al maig arribarà la de quatre, i a Europa no està prevista la comercialització de la versió coupé, que no té gaire acceptació aquí. Per al procés de creació d’aquest cotxe, Honda ha invertit dos-cents setanta milions d’euros.