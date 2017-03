Samarretes amb missatge sancionades, una normativa que caldria revisar?

Quan Andrés Iniesta va embogir, treient-se samarreta i corrent cap al córner, en anotar el gol que donava a la selecció espanyola el primer Mundial de la seva història, el 2010 a Sud-àfrica, el que menys li va importar va ser veure una groga en el minut 118 per haver-se tret la samarreta. Sota, hi duia una altra samarreta blanca amb un missatge que passaria a la història: " Dani Jarque, sempre amb nosaltres". Tanta va ser l'emotivitat del moment que li va fer guanyar-se el respecte de l'afició de l'Espanyol, que el va ovacionar en els següents derbis.

Aquest dimarts, el davanter de la Reial Societat Juanmi va tenir un gest similar amb el desaparegut Pablo Ráez, el jove que va fer-se conegut per la seva lluita a favor de la donació de la medul·la òssia en haver patit una leucèmia. "Sempre fort, DEP, Pablo Páez", havia escrit el davanter andalús, que a la segona part va veure la segona groga per una falta al mig del camp. No és el primer cop que un missatge a la samarreta costa una expulsió a un jugador. Són molts els exemples solidaris que haurien de fer repensar els organismes del futbol a sancionar aquest tipus d'accions.

540x306 La dedicatòria de Juanmi al desaparegut Pablo Ráez / INSTAGRAM JUANMI JIMÉNEZ La dedicatòria de Juanmi al desaparegut Pablo Ráez / INSTAGRAM JUANMI JIMÉNEZ

L'àrbitre, en aquest cas el navarrès Undiano Mallenco, simplement es va limitar aplicar la normativa FIFA que diu que "estan prohibits tots els missatges en la roba interior". La normativa va endurir-se el curs 2014-15. Fins aleshores, la FIFA només prohibia "mostrar al públic roba interior amb lemes o publicitat", una normativa que topava amb l'article 91.1 del Codi Disciplinari de la RFEF, vigent i exclusivament aplicable a Espanya, que exposava que "el jugador que alci la seva samarreta i exhibeixi qualsevol classe de publicitat, lema, llegenda, sigles, anagrames, dibuixos, siguin els que siguin els seus continguts o finalitat de l'acció, serà sancionat, com a falta greu i amb multa de 3.000 euros i amonestació".

Alguns casos van ser recorreguts i el Comitè d'Apel·lació va decidir no sancionar-los, com quan José Callejón va dedicar un gol a Dani Jarque i l'Espanyol va presentar un recurs perquè no se'l sancionés amb 3.000 euros. "No pot ser objecte de càstig disciplinari en entendre que no hi ha un ànim de transmetre un missatge publicitari, polític ni religiós", va exposar el club blanc-i-blau.

A partir del curs 2014-15, però, la FIFA, que fins aleshores no castigava aquest tipus d'accions, va endurir la normativa, ampliant el tipus de casos que podrien ser penalitzats: "Cap jugador podrà mostrar imatges, lemes o missatges polítics, religiosos o personals en la seva roba interior, ni tampoc publicitat que no sigui la del logotip del fabricant".

Altres grogues solidàries

Abans de Juanmi, molts altres jugadors han estat amonestats per casos similars. Aquest mateix curs, el jugador del Las Palmas Boateng va veure una groga per exhibir una samarreta on exposava "'Forza Italia' 27.08.16", en homenatge a les víctimes del terratrèmol que va afectar a l'Itàlia central.

També Edinson Cavani, davanter del PSG, va ser castigat per exhibir una samarreta interior amb el missatge: "ACF, Força", en homenatge al Chapecoense, l'equip brasiler que va patir un accident d'avió abans on van morir 71 persones, i que anava a disputar el partit d'anada de la final de la Copa Sud-americana.

Un altre de recent és el davanter Jonathan Mejía 'Jona', del Jaén, que el 2014 va veure la groga i va haver de recórrer a una multa de 2.000 euros per haver mostrat una samarreta en què se solidaritzava amb els nens amb càncer quan va celebrar un gol. El mateix any, Diego Costa va veure una groga per haver-li dedicat un gol contra l'Espanyol a un amic que havia mort.

540x306 Jona, celebrant el gol Jona, celebrant el gol

El 2011, a Messi, el van amonestar per felicitar la seva mare amb una samarreta interior vermella: "Feliç aniversari, 'mami'", va escriure el davanter argentí. Un altre blaugrana, David Villa, també va veure una groga per haver dedicat un gol contra la Reial Societat a la seva dona i les seves filles després d'haver superat una greu lesió a la cama. "Impossible sense vosaltres", exposava la samarreta, on hi havia una fotografia de les seva família.

El que no es castiga, en canvi, és quan un futbolista va a buscar una samarreta a la banqueta i l'ensenya al públic. Ho va fer l'abril de 2016 el davanter blaugrana Luis Suárez, que va exhibir una samarreta groga amb el missatge " Jo dono suport al PKU", en solidaritat amb la rara i delicada malaltia que patia una nena, la Candela.

540x306 Suárez ha exhibit una samarreta en suport als nens amb PKU / LLUIS GENÉ / AFP Suárez ha exhibit una samarreta en suport als nens amb PKU / LLUIS GENÉ / AFP

La normativa tampoc impedeix que els jugadors puguin portar samarretes d'ànims o de suport a l'inici o final del partit, com va passar abans d'un Reial Madrid-Olympique de Lió de Champions el 2011, quan els blancs, un cop acabat el duel, van saltar a la gespa amb samarretes d'ànims al blaugrana Éric Abidal, a qui se li havia descobert un tumor al fetge del qual va ser operat.