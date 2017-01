Seat León: l’herència tecnològica de l’Ateca

Els beneficis operatius de Seat han superat els 137 milions d’euros en els tres primers trimestres de l’any passat; 122 més que en el mateix període del 2015. Aquest salt tan brutal ha sigut conseqüència de la bona gestió de la marca i de l’augment de les vendes per quart any consecutiu. Gran part d’aquest èxit se sustenta en un model, el León, que és un dels grans puntals d’una marca que ja ha deixat força enrere els números vermells. Aquest cotxe no l’havien modificat des del 2012, i ara n’arriba una revisió. No es tracta d’una generació nova, sinó d’un restyling que afecta especialment la part més tecnològica.

La “fórmula León”, diuen a Seat, continua tenint vigència, i per això no calia cap canvi radical. En tot cas, una petita adaptació al moment. I justament és el que han fet els tècnics de la casa de Martorell, que posicionen aquest cotxe a mig camí entre el disseny i la funcionalitat, el dinamisme i el confort, l’accessibilitat i la qualitat, o l’emoció i la tecnologia.

Cal filar prim per trobar les diferències entre el producte revisat actual i l’anterior, ja que els canvis en el disseny que han reforçat són molt subtils, però també refrescants. Les principals modificacions afecten zones com el para-xocs, la calandra, el disseny (més gros) de l’emblema de la marca i, sobretot, els llums, amb tecnologia led, tant els principals com els antiboira.

En el cas de les versions FR, tots els detalls que defineixen el seu caràcter esportiu s’han vist més refermats. També s’han afegit tres colors nous a la gamma disponible fins ara, i un quart nivell d’acabat addicional que s’afegeix als Reference, Style i FR: l’Xcelllence, que ja havia aparegut per primera vegada en l’Ateca.

En realitat, el primer SUV de Seat -que està obtenint molts premis a tot arreu, i sobretot un ritme de vendes i una acceptació molt per sobre de les expectatives més optimistes-és el punt de partida que ha servit per a aquesta actualització del León. La tecnologia que vam descobrir primer amb l’Ateca ara la trobem a dins d’aquest León, començant per tot allò que fa referència a la connectivitat, i que s’està convertint en un dels trets referencials de la marca, encara que Jeremy Clarkson, el llegendari presentador del programa Top gear de la BBC (i actualment al fracassat Grand Tour d’Amazon TV) s’entesti a desprestigiar aquesta marca d’una manera desmesuradament fòbica. A mi tampoc m’agraden els toros ni el porridge, i no per això m’atreviria a dir que els Lamborghinis no són bons cotxes, o que els Jaguars estan mal fets.

Aquesta herència de l’Ateca queda clara amb la integració de la pantalla tàctil de vuit polzades al tauler central del cotxe, amb només dos botons des dels quals podem governar la majoria de funcions. El quadre d’instruments actual encara és analògic, però l’any vinent serà completament digital.

A dins del cotxe, que ara podrem il·luminar amb vuit tonalitats diferents, algunes novetats remarcables: el fre de ma elèctric, el botó automàtic per engegar el vehicle -sense necessitat d’inserir cap clau- o el carregador per inducció per a smartphones (sempre que siguin Android).

A més de les millores en el sistema de radar i de la càmera de visió perifèrica, és important assenyalar també la gran quantitat de sistemes d’ajuda a la conducció, entre els quals destacarem el reconeixement automàtic de senyals, el detector de vianants, el corrector de canvi involuntari de carril (que pot resultar una mica estrany al començament) o l’assistència en situacions d’embús (que no deixa de ser una aproximació a la conducció autònoma).

La gamma de motors de gasolina inclou potències dels 110 als 180 CV -mentre esperen el Cupra, que sortirà al febrer, amb 300 CV (i tracció a les quatre rodes)-. Entre els dièsel, aquest arc comença als 90 i s’acaba als 180 CV. Com a novetat, el Tdi 1.6 de 115 CV. I també destaca l’opció GNC, amb gas liquat, que dona 110 CV.

El nou León ja és als concessionaris des de començaments de gener, al mateix preu que l’anterior, i ja és el segon cotxe més venut a Espanya, el primer en el seu segment.

F itxa tècnica