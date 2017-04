Superacció per combatre l’exclusió social

Fa quatre anys un grup de joves va començar a utilitzar les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal la Mar Bella per fer esport. “La pregunta que ens vam fer va ser: com podem incidir millor en les seves vides?”, recorda Jaume Mora, president del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. La resposta és Superacció, un projecte social innovador sense ànim de lucre que es dedica a impulsar la inserció social de joves en risc d’exclusió a través de l’esport, l’expressió corporal i l’expressió plàstica. El programa ja ha ajudat més de 800 joves, però ara vol fer un pas més per combatre unes dades demolidores. El 30% dels joves abandonen els estudis abans de graduar-se, i el 50% en edat de treballar estan a l’atur.

“L’esport et prepara per a la vida, et dona eines, però necessita garanties de continuïtat i seguiment”, assegura Zuhir Zammouri, educador social i cofundador de l’Espai Superacció. “Es tracta d’un projecte per als joves als quals la vida els ha clavat una patacada”, resumeix Pitu Castells, responsable de comunicació del Consell.

"No és un projecte important sinó imprescindible" Jaume MoraPresident del Consell de l’Esport Escolar

L’objectiu és que l’espai es posi en marxa el gener del 2018, però algunes de les activitats començaran al setembre. “No és un projecte important sinó imprescindible. Es tracta d’un espai obert que no limita les edats ni les casuístiques. Els inicis mai són fàcils i és per això que necessitem recursos econòmics”, recorda Mora.

Una de les fórmules per aconseguir finançament ha sigut enviar alguns joves de Superacció a la Gaes Titan Desert by Garmin, una prova que comença diumenge i que trasllada l’esperit del Ral·li Dakar al món de la bicicleta. “Hauríem pogut apostar per la petanca o pels escacs, però hem preferit fer més de 600 quilòmetres entre dunes. Aquesta iniciativa demostra que amb esforç i disciplina es poden aconseguir moltes coses. L’esport pot ser una eina per aconseguir una feina”, diu Pedro Aguado, una de les cares conegudes que apadrina el projecte i que capitanejarà l’equip. El documental que mostrarà la seva aventura pel Marroc ( Propietarios de sueños ) aspira a recaptar 18.000 euros a través d’una campanya de micromecenatge. Esportistes com Roberto Heras, Marcel Zamora i Marc Coma, i músics com Óscar D’Aniello, cantant del grup Delafé, també col·laboren amb la iniciativa.

Dos dels joves que participaran en la prova són Lahcen Zoggagh i Lokman Faqih. “Ens hem entrenat molt i estem en forma, però el repte no és només fer la Titan Desert sinó aprendre a formar part d’un grup”, opina Zoggagh. “La prova em fa una il·lusió especial perquè comença al meu poble”, afegeix Faqih, que es va emocionar en veure la pancarta que amb la qual els seus companys els van desitjar sort per a la prova. “Quan pensis a abandonar, recorda per què vas començar”, s’hi podia llegir.

“Obrir portes”

El següent pas d’aquest projecte social és la creació d’un centre de dia, un espai que estigui obert de dilluns a divendres de 9 a 17 hores, però els seus promotors tenen ganes d’activar altres iniciatives complementàries. “Superacció està obert a totes les persones que vulguin enriquir el projecte perquè els nois en surtin beneficiats. Hi ha molts joves que encara se senten exclosos de la societat i es tracta d’obrir el màxim nombre de portes perquè hi puguin tornar a entrar”, destaca Zammouri, un emprenedor inesgotable d’iniciatives socials.

La fundació Tomando Conciencia és un dels molts col·laboradors d’un projecte engrescador que busca nous aliats per assegurar-ne la viabilitat. “El que no es comunica no existeix i l’objectiu és traslladar a la llum pública la problemàtica que pateixen molts joves”, resumeix Lluís Comajuan, productor del documental.