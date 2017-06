L’entorn apunta a Bartomeu

Agustí Benedito impulsarà una moció de censura contra la junta de Bartomeu. El que va ser candidat a la presidència del Barça en les eleccions del 2010 i del 2015 ho va justificar dient que el club està vivint “la pitjor crisi institucional dels últims anys”. La moció serà “aquest estiu”, tot i que no té data concreta. Seria, si tira endavant, la tercera moció al Barça en els últims 20 anys. Dins del club la notícia no va sorprendre, i fonts pròximes a la directiva donaven per fet que difícilment tirarà endavant, tot i admetent, però, que aquest estiu serà molt complicat dins dels despatxos nobles del Camp Nou.

La llista de problemes és ben llarga: el fet d’haver guanyat un sol títol (la Copa), el bon moment del Madrid, els pobres resultats de les seccions, el rendiment dels últims fitxatges, haver perdut el cas de l’acció de responsabilitat contra l’anterior directiva, el judici sobre el fitxatge de Neymar o veure’s esquitxat pel cas que ha portat Sandro Rosell a la presó. A dins del Barça, però, es queixen per declaracions com la de Joan Laporta, que ha aprofitat el seu triomf als jutjats en el cas de l’acció de responsabilitat per acusar l’expresident Sandro Rosell de cobrar comissions quan va pactar que el patrocinador de la samarreta del Barça fos qatarià. El club va arribar a fer un comunicat defensant-se i ha amenaçat Laporta de denunciar-lo si segueix atacant sense aportar proves i afegint crispació en un entorn que es gira contra un Bartomeu que guarda silenci esperant passar un estiu que serà llarg i complicat, amb una possible moció de censura pel mig. “La via més ràpida seria que dimitissin, i ens estalviaríem tot això. Però com que no crec que ho facin, presentarem la moció”, deia Benedito.

Presentació de la moció de censura d'Agustí Benedito / M.M.

Si fa dos dies se sabia que abans del partit d’aquest dissabte del Barça B hi haurà una concentració de socis contra la gestió de Bartomeu, ahir l’expresidenciable Benedito explicava la seva decisió argumentant que hi ha “dos fets crucials” que l’han motivat a tirar endavant aquesta moció. Un és la decisió de l’actual directiva d’acceptar una condemna per al club a canvi de quedar exculpats en el primer cas Neymar. L’altre, la detenció de Sandro Rosell i la vinculació entre l’expresident i Qatar, el país que ha promocionat la samarreta del Barça des del 2010. “Una relació que no s’explica sense el trident de Qatar -Rosell, Bartomeu i Faus-, que fan aquesta vinculació per interessos propis”, va dir Benedito, que va ser molt contundent amb la vinculació entre Qatar i l’actual directiva, deixant clar que creu que arran de la detenció de Sandro Rosell aviat es publicaran “informacions comprometedores”. “No tinc cap informació concreta sobre aquesta qüestió ni he sentit cap de les converses telefòniques que ha intervingut la policia, però és una intuïció que tinc”, va afirmar Benedito.

Una oposició fracturada

Benedito va explicar que és ell qui paga de la seva butxaca la moció (el cost aproximat és d’entre 20.000 i 30.000 euros) i que es va posar en contacte amb l’expresident Joan Laporta i l’exdirectiu Toni Freixa (tots dos candidats a les eleccions del 2015) per comunicar-los la intenció d’engegar la moció de censura. Laporta i Freixa, molt crítics amb l’actual junta, de moment prefereixen veure com evoluciona la proposta de Benedito, que disposarà de 15 dies hàbils un cop presenti la documentació oficial per recollir unes 16.500 signatures. “Per què ho faig? Perquè molta gent se m’ha acostat pel carrer per fer-me veure la gravetat de la situació. I em consta que als excandidats (Freixa i Laporta) els ha passat el mateix”, va argumentar Benedito, que fa uns dies havia dit que no es veia amb força de tirar endavant la moció però que ara fa el pas “per la gravetat de la situació”. Els opositors, de fet, no formen un bloc comú. Benedito, Freixa i Laporta van formar part del mateix projecte electoral el 2003, amb Benedito no com a directiu però sí a l’àrea social, però no han unit mai forces des de llavors. L’empresari Víctor Font segueix treballant en un projecte electoral després d’afirmar el 2015 que preferia preparar-se per a les pròximes cites electorals amb més pes.

L’actual directiva va guardar silenci i es va limitar a recordar que la moció de censura és una eina democràtica que “cal respectar”. Dins del Barça, però, són uns moments molt complicats, amb molts fronts oberts. Bartomeu confia en Valverde i en la renovació de Messi per recuperar, de mica en mica, una rialla que, de portes endins, ha desaparegut.