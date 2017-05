Ernesto Valverde serà l'entrenador del Barça per a les properes tres temporades, segons 'Mundo Deportivo'

Ernesto Valverde serà el nou entrenador del Barça per a les properes 3 temporades, segons ha avançat aquest dimarts ' Mundo Deportivo'. El tècnic, com ha afirmat el president del club, Josep Maria Bartomeu, serà presentat la setmana vinent (després de la final de la Copa del Rei contra l'Alabès).

Valverde signarà, segons les informacions del diari esportiu barceloní, per 3 temporades, amb la fórmula de 2+1, és a dir, que quan acabi el segon curs, ell i el club s'asseuran per decidir si continuen la relació contractual un any més. El fins ara entrenador de l'Athletic Club arribarà al Barça acompanyat de dues persones de confiança: Jon Aspiazu, que serà el segon entrenador, i José Antonio Pozanco, el preparador físic.