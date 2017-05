"Ens juguem tot l'any en un partit": Barça i Atlètic resoldran la Lliga Iberdrola al Mini

"Tot o res. Són les coses maques de l'esport. Serà com una final de Copa, però amb la Lliga". Així veu Xavi Llorens el Barça - Atlètic de Madrid que resoldrà el títol de Lliga aquest dissabte al Miniestadi (17.15 h, Gol). Les blaugranes depenen d'elles mateixes, una realitat "millor que la de l'any passat" per a la capitana Marta Unzué, i que anima les catalanes de cara a tornar a coronar-se com les més regulars d'Espanya, després de perdre el títol l'any passat contra l'Athletic. "I si finalment guanyen elles, serà mèrit seu. La Lliga és el treball des del setembre i cada cop són més els equips que fan plantilles per intentar ser campiones", insistia Llorens.

Qualsevol victòria per més de dos gols farà campió el Barça passi el que passi a l'última jornada, en què les blaugranes visiten el Llevant. L'Atlètic rebrà la Reial Societat, i el repte matalasser és arribar-hi amb la Lliga al sac: un empat o una victòria seria prou per a les madrilenyes. Tècnicament, fins i tot els serviria una derrota per la mínima (al Calderón, la cosa va quedar 2-1), però els caldria fer més de 14 gols al conjunt basc (o esperar l'ensopegada blaugrana a València). No sembla probable.

Sobretot, perquè el Barça femení arriba a aquest partit en el millor moment de la temporada. "Veure'ns competir contra el PSG ens va donar un plus", afirma Unzué, que veu determinant que l'equip iguali "la intensitat de l'Atlètic en els primers 30 minuts". En els anteriors duels és on les madrilenyes han decantat la balança al seu favor. Per a Llorens, la clau serà endur-se els duels individuals i, per aconseguir-ho, tornarà a agitar l'esquema tàctic: "Jugarem un 4-3-3 i a veure qui pot més, qui guanya els uns contra uns. A veure si tenim un dia inspirat", ha anunciat.

De l'Atlètic, el tècnic blaugrana valora el seu "bon posicionament" defensiu i el seu "criteri" amb la pilota, la feina "excepcional i fosca" de Sílvia Meseguer al mig del camp, l'habilitat d'Amanda Sampedro i la velocitat, el gol i la valentia de Sonia Bermúdez o Marta Corredera, jugadores a qui coneix bé. "El secret serà que no es vegin les virtuts de l'Atlètic. Però m'imagino que Villacampa està igual, però preocupat per les del Barça", ha deixat anar sobre un rival que sortirà "supermotivat, contundent i agressiu". Unzué demana "prendre la pilota" a l'Atlètic, encertar les ocasions i resistir 90 minuts d'alta intensitat.

El factor Miniestadi també hi tindrà alguna cosa a dir: "A l'afició li devem un bon espectacle després de fallar-li contra el PSG. Necessitem el seu suport, és el partit més important de l'any", ha dit Unzué. Llorens no demana cap xifra d'espectadors –la il·lusió és superar els 10.300 de la Champions– i en té prou que, qui vingui, "vingui amb ganes de veure'ns guanyar".

L'entrenador blaugrana no creu que l'anunci del seu adeu tingui conseqüències, perquè la plantilla ja volia guanyar més enllà d'ell. Però per a la portaveu del vestidor sí que serà un al·licient. "Tant de bo s'acomiadi amb un títol".

Confiança a l'Atlètic

Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid arriba al xoc amb la confiança del seu bon rendiment en els últims duels contra el Barça. Qualsevol dels resultats en els últims 5 enfrontaments el faria campió: tres victòries i dos empats. "Portem tot l'any jugant finals i l'equip està preparat per al partit de dissabte", ha comentat Ángel Villacampa.