Un trident amb la pólvora mullada

Neymar va marxar del terreny de joc plorant, consolat per Dani Alves, que l’havia patit molt a la primera part i menys a la segona. El Barça del trident no va poder fer ni un sol gol en 180 minuts al Juventus, després d’una nit en què Bonucci i Chiellini es van fer un fart de treure pilotes i protegir un Gianluigi Buffon que, amb 39 anys, és un dels pocs porters que no ha rebut mai cap gol de Messi, ni amb la selecció ni amb el Barça. I el porter de Carrara, al final del partit, estava suat però poc tacat, ja que el Barça va xutar un sol cop entre els tres pals. Un sol xut a porta en una nit sense punteria, un únic xut, mentre que la Juve en va fer quatre.

Per al Barça va ser una nit frustrant en què el trident, l’encarregat de salvar els mobles en tantes ocasions, no va aconseguir fer un nou miracle. Luis Suárez va encadenar el quart partit consecutiu com a titular sense marcar, la seva pitjor ratxa en dos anys, i Messi va seguir encadenat a una petita maledicció: ja fa quatre quarts de final de la Champions consecutives que no aconsegueix marcar, els guanyi o els perdi. “Hem patit una mica, però no gaire”, va admetre Massimiliano Allegri al final del partit.

Durant bona part del partit, especialment a la primera meitat, el Barça va buscar Neymar. Gairebé el 40% dels atacs es van fer per la seva banda, i només un 26% per la dreta. Buscaven un cop i un altre un Neymar més alliberat, que va fer 56 passades als seus companys, sense gaire efectivitat, mentre que Messi i Suárez gairebé van jugar a la mateixa posició, molt junts, intentant trobar-se sense fortuna. Alba, en 18 ocasions, i Iniesta, en 19, van enviar la pilota a Neymar, però aquest no va aconseguir connectar gairebé mai amb Suárez i Messi perquè es trobava amb un bosc de cames. L’uruguaià es va sacrificar intentant fixar un central per alliberar espais a Messi, i aquest, que va rebre 20 passades de Sergio Busquets, va ser qui va xutar més cops contra la porteria de Buffon, amb 7 xuts, més que cap altre futbolista del partit. Però només un d’aquests xuts va anar entre els tres pals. Neymar va xutar tres cops, i Suárez, dos. També sense fortuna. De fet, en el total de l’eliminatòria, el Barça només va poder xutar cinc cops entre els tres pals després de 26 xuts. “No és fàcil controlar les pulsacions i els nervis”, va dir Iniesta sobre la manca d’efectivitat.

Sequera golejadora

Just quan semblava que el Barça havia recuperat el bon joc, amb un bon primer temps contra el Sevilla no fa tant, l’equip de Luis Enrique s’ha quedat sense marcar en tres partits dels últims quatre. Només els tres gols contra la Reial Societat han trencat la sequera d’un equip que només ha marcat en un dels últims quatre partits. Unes xifres d’altres èpoques. Si fins fa poc el Barça tot just portava dos partits sense marcar en tota la temporada -la derrota de París per 4-0 i un empat a casa amb el Màlaga-, en poques setmanes han arribat tres partits en què ni tan sols el trident veu porteria. I si el trident no marca, el Barça plora.