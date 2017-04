Jordi Villacampa viu el comiat somniat

Dos dies abans de deixar el càrrec de president de la Penya, Jordi Villacampa va viure el comiat somniat. “Ha sigut el meu últim partit després de gairebé 18 anys com a president. Estic orgullós d’haver pogut representar i defensar el club i molt content pel regal de l’equip amb aquesta victòria”, va dir. El Divina Seguros Joventut va desfigurar el RETAbet Bilbao Basket (82-55) i va fer una passa gegant en la seva lluita per assegurar la permanència. L’equip verd-i-negre, que va fer un dels partits més complets de la temporada, ja té un coixí de dues victòries de marge i el basket average respecte al penúltim classificat de la Lliga Endesa.

“És un dia per estar contents, sobretot per l’equilibri ofensiu i defensiu. Després de perdre a Saragossa, el vestidor ha mantingut la calma i ha treballat molt. Si estudies cada dia, quan t’arriba l’hora de l’examen final el més probable és que el facis bé. Tant els titulars com les rotacions han aportat”, va explicar Diego Ocampo. Tot i la bona situació en què se situa la Penya, l’entrenador gallec encara no vol fer volar coloms. “No és moment de matemàtiques, ni de pensar en els rivals. Nosaltres i nosaltres. Hem de ser humils i saber que ens falta poc per assolir l’objectiu, però que encara no està fet”, va avisar.

Alberto Abalde (13 punts) va ser el màxim anotador d’un Divina Seguros Joventut que va saber treure petroli d’una ratxa anotadora de Luka Bogdanovic. Tot i la capacitat física del rival, els percentatges de tir dels locals van ser excel·lents. Albert Ventura, el jugador que marca el caràcter de l’equip, va acabar el partit amb 10 punts. “Crec que hem aturat molt bé el Bilbao. No els hem deixat pensar. El millor de tot és que tot l’equip ha participat i s’ha sentit part del triomf. Encara queda temporada i al vestidor ho tenim clar. Encararem tots els partits a mort”, va opinar el capità. “Hem demostrat que som capaços de competir en totes les pistes i aquesta és la mentalitat que conservarem fins al final. Hem de fer l’últim esforç per salvar-nos”, va afegir Albert Sàbat.

El partit va servir perquè José Nogués anotés els seus primers dos punts de la temporada. “La veritat és que estic molt content. He viscut una temporada de molts alts i baixos i amb lesions que no m’han deixat participar. Tornar a l’Olímpic i poder anotar una cistella amb el partit ja guanyat m’ha fet feliç. L’equip ha estat de matrícula”, va reconèixer. A més, Luka Lapornik, que feia quatre partits que no jugava, va tancar el marcador final amb un triple.

Tot i jugar-se una plaça per als play-off pel títol, el RETAbet Bilbao Basket va fer un partit molt dolent a Badalona. Àlex Mumbrú, que va fallar els primers 13 llançaments que va intentar, es va convertir en la metàfora perfecta d’un equip totalment superat.

El Barça Lassa, molt solvent (89-70)

Un solvent Barça Lassa va superar amb autoritat l’Unicaja (89-70), rival al qual va recuperar el basket average. Georgios Bartzokas va poder comptar amb Joan Carles Navarro i Justin Doellman. Ante Tomic (20 punts) i Tyrese Rice (17), van ser els millors.