Els pilots utilitzaran la xicana de la Fórmula 1

Un any després, Montmeló torna a fer canvis d’última hora de cara als entrenaments oficials i a la cursa. Tot, per millorar la seguretat dels pilots. I és que, després de l’accident mortal del mallorquí Lluís Salom el divendres de fa tot just un any durant els entrenaments lliures, els pilots estan preocupats per aquell revolt. L’any passat, tant els entrenaments oficials com la cursa es van disputar amb la xicana de la Fórmula 1 i el recorregut delimitat amb cons, però aquest any, després que el Circuit de Barcelona-Catalunya remodelés el traçat en aquell punt al gener (es va fer una nova xicana que feia que els pilots arribessin al revolt on Salom va caure a menys velocitat), els pilots han obligat l’organització i el Circuit a fer marxa enrere. I és que, quan els pilots es van reunir en la comissió de seguretat ahir a la tarda, es van queixar d’aquell punt. El canvi d’asfalt (és diferent de la resta del circuit, donat que és asfalt nou) va provocar la majoria de caigudes durant la jornada d’ahir.

“Els pilots s’han queixat del nou traçat, han dit que la feina no es va fer de manera correcta i que hi havia hagut molts accidents. És per això que els pilots han decidit tornar al traçat de l’any passat”, va dir Loris Capirossi, expilot i un dels integrants de Direcció de Cursa. “Durant el primer dia d’entrenaments lliures hem vist un munt d’accidents en què la moto es quedava al mig de la pista, i això és molt perillós”, afegia Capirossi, que assegurava que tant els pilots com Dorna i Direcció de Cursa tenien “l’experiència de l’any passat de la vella xicana”. “L’any passat no vam tenir cap accident com els que hem patit avui, per això els pilots han sol·licitat el canvi”, va apuntar.

Els temps de divendres, doncs, queden anul·lats i els pilots de MotoGP hauran d’esforçar-se durant la tercera sessió de lliures d’avui per classificar-se entre els 10 primers i estalviar-se la repesca per lluitar per la pole position.