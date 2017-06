"I ara què fem, amb la nova xicana?"

De nou, no ha sigut un cap de setmana tranquil per als dirigents del Circuit de Barcelona-Catalunya. Després que l'any passat, divendres, el primer dia d'acció a la pista, el pilot mallorquí Lluís Salom patís un greu accident que va acabar amb la seva vida i que els pilots, reunits amb direcció de cursa, decidissin modificar el traçat i utilitzar la xicana que fan servir els monoplaces de Fórmula 1, aquest hivern els gestors del circuit català van posar fil a l'agulla. Amb l'ajuda de Dorna (l'organitzador del Mundial de MotoGP) i la Federació Internacional de Motociclisme (FIM), el Circuit va modificar el traçat per fer una xicana més segura per a les motos.

"Vam discutir amb la FIM i amb Dorna si es podia fer servir la xicana de F-1. I ells van dir que no, que no, que no" Vicenç Aguilera President del Circuit de Barcelona-Catalunya

Al desembre, el Circuit presentava el nou traçat, amb una xicana 50 metres abans que la de la F-1 per al Mundial de MotoGP. Fa quinze dies, alguns pilots del campionat del món van venir a Montmeló a fer un test i a provar la nova xicana, i no en van quedar del tot satisfets. Aleix Espargaró i Loris Baz van ser els més crítics i, en declaracions al portal 'Crash.net', van dir, literalment, que la nova xicana era "una merda". "No podem escollir això i després queixar-nos. Si es queixen els pilots d'altres categories ho puc entendre, però els de MotoGP no podem. Vam escollir aquest traçat i l'haurem d'assumir", reflexionava llavors Cal Crutchlow. Amb tot, amb pilots a favor ( Marc Márquez assegurava que era "estranya" però que li agradava), va arribar la jornada de divendres. Els pilots, després dels entrenaments lliures, es van queixar i van obligar a fer marxa enrere i a córrer dissabte i diumenge amb la xicana de la F-1. La seguretat i un bot que, segons els pilots, feien les motos a l'entrada a la nova xicana, n'eren les causes. "S'ha fet una cosa amb bona voluntat per part de totes les parts. Un cop ha passat el Gran Premi cal mirar-s'ho fredament. Dorna hi va posar la seva part, la FIM la seva, els pilots la seva i el Circuit la seva... i vam acordar unes coses que a l'últim minut no han servit", reconeix Vicenç Aguilera, president del Circuit de Barcelona-Catalunya. Aguilera explica que després de l'any passat, ells van "estar discutint amb la FIM i amb Dorna si es podia fer servir la xicana de F-1. I ells van dir que no, que no, que no. I si és que no, és que no". "Vam presentar diverses propostes per canviar el traçat i ells van dir: «Aquesta». I la vam fer", afegeix. Quan les obres van estar enllestides, des de la instal·lació vallesana asseguren que Dorna els va " felicitar per la modificació".

L'enrenou de divendres

"Només va haver-hi una caiguda en què pilot i moto es quedessin al mig de la xicana. Jo em pregunto de les últimes 30 caigudes als circuits en quantes la moto s'ha quedat al mig. En més d'una. Perquè la moto és imprevisible", raona Aguilera. Des del Circuit, quan van veure que els pilots volien la xicana de la F-1, no s'hi van oposar. "Si vaig enrere, penso que quan vam dir que la de la F-1 no estava tan malament... per què no ens vam quedar amb la de la F-1?", es pregunta el president del Circuit.

"L'error va ser fer la nova xicana, però no vam tenir opció de no fer-la" Vicenç Aguilera President del Circuit de Barcelona-Catalunya

La instal·lació catalana ha hagut de fer una inversió per fer una xicana que ara per ara no té cap utilitat. Alguns, com ' El Periódico', apunten que la modificació del traçat ha costat 200.000 euros, malgrat que Aguilera ni confirma ni desmenteix la xifra. "Pots discutir quant ha costat, però jo no posaria tant d'èmfasi en els diners com en el procediment per prendre la decisió. Jo autocritico la part nostra del Circuit, ja que del procediment no n'estic 100% satisfet, però els altres el mateix. El procediment de la FIM i de Dorna amb nosaltres tampoc no ha estat bé. L'error va ser fer-la, però no vam tenir opció de no fer-la. Què passa, ara? Que tenim una xicana fantàstica per al 'rallycross'", diu Aguilera, que ja comença a buscar solucions, malgrat que no serà fins aquest dimarts quan començaran a treballar en el futur.

El que Aguilera lamenta és el xou de divendres, amb els pilots i alguns integrants de Direcció de Cursa criticant la nova xicana. "Què tenim? Una merda de circuit? Perquè divendres va arribar un punt que fins i tot semblava que feia angúnia tenir un circuit tan merdós. Era la sensació que això era una porqueria... La veritat, m'agradaria que m'expliquessin si als altres circuits no salten i com està l'asfalt dels altres... tots tenen problemes! A Laguna Seca, quan passaven pel tirabuixó, que passen per les pedres amb una tapa de ferro que es podia aixecar... allò ens sembla bonic i fantàstic! Sisplau! Hem de posar seny a la situació, 19 pilots junts no són fàcils d'administrar", comenta.

540x306 Els pilots inspeccionant el traçat de Montmeló. / CHEMA MOYA Els pilots inspeccionant el traçat de Montmeló. / CHEMA MOYA

La petició de reasfaltar

"Decidirem el que sigui bo per a tots per fer que el Circuit estigui jugant la Champions" Vicenç Aguilera President del Circuit de Barcelona-Catalunya

Un altre dels fronts oberts ha sigut el de l' asfalt del Circuit. Els pilots han demanat que es reasfalti. L'últim cop que es va canviar la 'pell' del traçat català va ser a finals de 2014 i principis del 2015, però Aguilera vol "dades objectives" abans de posar-se a treballar. "Vull saber quin és el coeficient de rodament i quina és la rugositat del Circuit. I comparar les dades amb les dels altres circuits. Soc pitjor? Reasfaltem. Igual? M'ho penso", avança. "En calent tots faríem bestieses. Cap fred, pensem, mesurem, valorem i, després, decidirem el que sigui bo per a tots per fer que el Circuit estigui jugant la Champions", conclou Aguilera, satisfet pel cap de setmana de motos que ha viscut el Circuit: "Ha sigut un diumenge fantàstic".