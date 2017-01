Depp es queda les cases, Heard es queda els gossos

El divorci entre Johnny Depp i Amber Heard, després de només quinze mesos de matrimoni, ja té acord signat. I el pacte inclou un repartiment singular: ella es queda els gossos de la parella, mentre que ell reté les cases, tot i que accepta pagar set milions de dòlars a la seva exparella, que el va acusar de maltractaments físics. Resta per veure si l’actriu complirà la seva paraula i donarà aquests diners a la Unió de les Llibertats Civils Americana i a l’Hospital Infantil de Los Angeles, tal com va anunciar que faria. “Tot el que ella volia era divorciar-se”, explicava l’advocat de Heard. Depp ha hagut d’assumir també les costes del judici, que ascendeixen a 200.000 dòlars. L’actor podria vendre, tanmateix, algunes de les cases, per fer front als pagaments.