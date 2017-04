Karolina Kurkova, protagonista de la primera desfilada de Studio St. Patrick

La supermodel Karolina Kurkova ha sigut la protagonista aquest dimecres a la passarel·la de la segona jornada de la Barcelona Bridal Week, amb els dissenys de Studio St. Patrick. La model txeca ha sigut l'encarregada d'obrir i tancar la desfilada, on s'ha pogut veure una col·lecció sofisticada i amb especial rellevància per a la silueta femenina i que compta amb el suport de Pronovias Fashion Group.

Entre el públic assistent hi havia Alejandra Silva, parella de l'actor Richard Gere, que no ha volgut perdre's la primera desfilada mundial de la firma catalana. A primera fila també hi destacaven Irene Rosales i l'esposa de Kiko Rivera, que va vestir de St. Patrick el dia del seu casament, entre altres invitats.

Al llarg de la jornada d'aquest dimarts, a la passarel·la nupcial s'hi han vist propostes de Jesús Peiró, Cristina Tamborero, Voilà Collection, Yolanda Cris, Isabel Sanchís i Inmaculada García. El punt final el posarà el dissenyador veneçolà Ángel Sánchez, que presentarà la seva col·lecció 'Rose Mist' durant la festa de gala de la Barcelona Bridal Night, que se celebra al Palau de Pedralbes.

Una Rosa Clará plena de sensualitat



La dissenyadora Rosa Clará va inaugurar dimarts a la tarda la BBFW amb una proposta plena de sensualitat en la qual han destacat els escots pronunciats i les obertures, que ressaltaven la figura femenina a través de teixits vaporosos i les puntes com a protagonistes. "Som davant la col·lecció més sexi que hem presentat mai", va reconèixer la dissenyadora. "Els teixits s'adapten molt bé al cos i marquen la silueta". Les puntes van compartir protagonisme amb les pronunciades obertures, que van mantenir la sofisticació i l'elegància.

Una altra de les tendències que Clará va fixar en la seva nova proposta és la superposició de teixits, que donen volum a la silueta sense perdre la sensació de lleugeresa; a més, la dissenyadora va presentar altres vestits molt minimalistes. En definitiva, una línia que reflecteix la figura de la dona en tota la seva esplendor, amb dissenys romàntics que estan entre el somni i la realitat, i que té per objectiu ressaltar la personalitat femenina.