Almenys 36 morts en el descarrilament d'un tren de passatgers a l'Índia

Aquest dissabte a la nit han mort almenys 36 persones i n'han resultat ferides 50 en el descarrilament d'un tren de passatgers a l'est de l' Índia, segons ha confirmat la policia del país. El tren exprés entre Jagdalpur i Bhubaneswar va descarrilar al voltant de les 11.00 a l'estat d'Andhra Pradesh, a uns 30 quilòmetres de la ciutat de Rayagada.

" L'operació de rescat gairebé s'ha acabat", ha dit el cap de comunicació dels ferrocarrils en aquesta zona, J.P. Mishra. "La nostra prioritat és cuidar-nos dels passatgers ferits i donar-los el tracte adequat portant-los als hospitals. També estem buscant en tots els vagons per assegurar-nos que no hi ha quedat ningú atrapat", ha explicat.

Tot i així, la policia encara no ha determinat la causa del descarrilament, i no descarta que es tracti d'un accident provocat. De fet, aquesta és una de les zones on actuen de manera recurrent els grups rebels maoistes.

El 2014, l'últim any amb dades oficials, a l'Índia van perdre la vida en accidents de trens fins a 27.581 persones, la majoria de les quals per atropellaments o caigudes des dels vagons. "Estem investigant la causa de l'accident", ha assegurat a través del seu compte de Twitter el president de la regió d'Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu. El primer ministre indi, Narenda Modi, també ha expressat el seu condol a través de les xarxes socials.