Rutte: "Hem de frenar l'onada del populisme"

Els col·legis electorals holandesos han obert molt aviat, a dos quarts de vuit, per acollir els 12,6 milions de ciutadans que estan cridats a les urnes aquest dimecres per renovar el parlament del país. Els holandesos voten sota l'amenaça d'una victòria de l'extrema dreta de Geert Wilders, tot i que les últimes enquestes apuntaven a que la força més votada serà la del partit de l'actual primer ministre, el liberal Mark Rutte.

Els candidats aprofiten el dia de les eleccions per esgarrapar vots atès que a Holanda està permès fer campanya fins que tanquen les urnes. Mark Rutte, que aspira a repetir per tercera vegada com a primer ministre, ha recordat als electors que “el món està pendent de nosaltres” i els ha demanat que no votin per l’extrema dreta. “Hem de frenar l’onada de populisme perquè aquestes eleccions se celebren sota la pressió de la victòria de Trump i del Brexit”, ha dit Rutte després de votar.

Especial: L'extrema dreta. Una nova crisi per a EuropaEn les últimes hores, Wilders ha escalfat l'ambient electoral amb nous insults a la comunitat musulmana. El líder del Partit per la Llibertat ha assegurat en l'últim debat electoral abans d'obrir les urnes que Mahoma "és un Senyor de la guerra" i un "pedòfil".

L'islam és una amenaça

Geert Wilders també ha insistit en un dels eixos centrals de la seva campanya: cal expulsar els musulmans del país perquè suposen un problema. "L'islam representa la principal amenaça per Holanda. El nostre futur estè en joc", ha dit.

El líder xenòfob, defensor també de la sortida d'Holanda de la UE, ha estat un dels primera en votar aquest matí i ho ha fet amb una enorme expectació mediàtica internacional. Wilders ha assegurat després de votar que la Unió Europea "no ha de tenir por" de la seva victòria electoral.

La jornada electoral s'allargarà fins les 21h. Després començarà el recompte de vots manualment i no electrònicament per por a un ciberatac rus. Els resultats es començaran a conèixer a partir de les 23h.

Tensió política amb Turquia

Les eleccions holandeses tenen lloc enmig d'una greu crisi diplomàtica entre Holanda i Turquia, que va començar per la negativa del govern de L'Haia de permetre l'entrada a Holanda de ministres del govern de Recep Tayyp Erdogan.

Els ministres volien fer campanya davant la comunitat turca que viu a Rotterdam de cara al referèndum constitucional que celebra Turquia a l'abril. La reforma consitutucional servirà per atorgar més poder a Erdogan.