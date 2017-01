‘Make America sick again’

Un europeu que miri la televisió nord-americana se sorprendrà de la quantitat d’anuncis de medicaments i mútues mèdiques que ofereixen solucions -a vegades pretesament miraculoses, d’altres pràctiques- a l’audiència. Responen a les necessitats d’uns espectadors que, lluny de la cobertura universal que ofereix l’estat del benestar a Europa per moltes retallades que hagi patit, han de sobreviure sense xarxa. Excepte, esclar, si tenen prou ingressos per pagar-se una costosa assegurança privada.

No és el cas de Scott Androes, d’Oregon, que no tenia diners i va haver de deixar de pagar la cobertura mèdica. El 2011 va començar a tenir dificultats per orinar, però no va anar al metge per evitar la despesa. Un any després orinava sang i quan finalment va visitar el metge li van detectar un avançat càncer de pròstata que resultaria fatal. La història de Scott Androes l’explica un company seu d’escola, amic d’infància, el columnista del New York Times Nicholas Kristof, que l’ha publicada en defensa de l’Obamacare, la reforma sanitària impulsada per Obama que Trump i els republicans volen eliminar.

La paradoxa de l’Obamacare, argumenta Kristof, és que salva vides però és impopular. Salva vides i ha permès a 20 milions de nord-americans gaudir d’una cobertura mèdica que no tenien. Impopular ho és, en bona part, gràcies a l’obstaculització permanent als tribunals i a l’opinió púbica dels republicans. Ara, controlant la presidència i el Congrés, tenen finalment l’oportunitat d’eliminar-la. És un objectiu anhelat, però d’alt risc. Deixar sense cobertura mèdica milions de nord-americans pot tenir conseqüències devastadores per als malalts, però també per als polítics que ho impulsin. El lema de campanya dels republicans era repeal and replace -rebutjar i substituir- l’Obamacare. Ara, conscients del risc que això suposa, l’han canviat per repeal and delay -rebutjar i retardar-. Això vol dir que anul·laran la llei de manera immediata però ajornant, probablement 2 anys, la data efectiva de defunció. Una manera de guanyar temps per preparar el pla alternatiu, que ara no tenen, i deixar passar les eleccions del 2018, primera prova electoral que passarà la nova administració.

Una alternativa obligada

Els republicans reconeixen que hi ha aspectes de l’Obamacare que volen conservar. Mantenir la cobertura dels fills fins als 26 anys i obligar les assegurances a acceptar el client independentment del seu historial clínic són aspectes molt populars. El problema és que aquests punts difícilment es poden mantenir sense la resta d’engranatges de la llei, molt menys apreciats. Si no cotitza tothom, també els que tenen bona salut, el sistema no aguanta; si no s’obliga a cotitzar, molts joves sans no ho faran; si les quotes han de ser assequibles, calen subsidis estatals.

Si els republicans eliminen l’Obamacare sense una alternativa viable en marxa, acabaran donant vida a uns demòcrates devastats per la inesperada derrota. Conscients que només amb vots no podran frenar Trump, traslladen la batalla a l’opinió pública, transformant l’eslògan original de Trump en un “ Make America sick again ” i batejant el nou projecte com a Trumpcare: qüestió de focalitzar en Trump i els republicans les conseqüències d’eliminar la reforma sanitària.