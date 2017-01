Rússia permetrà la violència domèstica si és un cop a l'any

A Rússia, pegar a un fill, a la dona o als avis no serà delicte si les agressions es produeixen un cop a l'any. Per primer cop, els maltractadors que causin lesions menys greus -cops o esgarrapades- s'enfrontaran a multes o serveis a la comunitat enlloc de penes de presó. És la proposta que defensen la majoria dels diputats de la cambra baixa del Parlament rus i que aquest dimecres s'ha aprovat per 358 vots a favor, 2 en contra i una abstenció.

Ara, perquè la mesura sigui llei només caldrà que la cambra alta i el president del país, Vladímir Putin, la validin.

Per als parlamentaris que han donat suport al projecte de llei l'objectiu és protegir el dret dels pares a disciplinar els fills i reduir la capacitat de l'estat d'intervenir en la vida familiar. El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dit que és important distingir entre les "relacions familiars" i els incidents de violència repetits.

La proposta va arribar al Parlament de la mà de la diputada ultraconservadora Yelena Mizulina al juliol, després que per un canvi en el Codi Penal pegar a un membre de la pròpia família es convertís en delicte criminal.

Els grups que defensen els drets de les dones han mostrat el seu total rebuig a la mesura. Consideren que l'únic que s'aconseguirà és animar els abusos i que aprovar l'esborrany és fer passes enrere en tot el que s'ha aconseguit fins ara.

"La nova llei permet exculpar els tirans a les llars", assegura Maria Mokhova, cap d'un centre d'assistència per a víctimes d'abusos. "El missatge que s'envia és que no s'ha de castigar una persona que pega als seus familiars perquè hi té tot el dret".

Cada any moren prop de 14.000 dones a Rússia assassinades pels seus marits o altres familiars, d'acord amb un informe de les Nacions Unides del 2010.

L'avís europeu

El secretari general del Consell Europeu, Thorbjorn Jagland, va enviar una carta al Parlament rus fa una setmana per mostrar el seu neguit respecte a l'esborrany i va demanar als diputats que fessin tot el possible per "reforçar el dret de les famílies a viure protegits de la violència i la por".

El polític noruec va avisar els legisladors russos que el maltracte físic i psicològic és un delicte "molt greu" que amenaça els drets humans i perjudica els nens, ja siguin víctimes directes o només testimonis. "Despenalitzar els cops i les ferides en el context familiar és una regressió", assegura Jagland.

Rússia està compromesa amb la Carta Social Europea, que imposa als estats l'obligació de protegir els nens de la violència, però és un dels 4 països dels 47 que són membres del Consell d'Europa que no ha firmat la Convenció d'Istanbul, que criminalitza tots els actes de violència física, sexual i psicològica en l'entorn familiar.