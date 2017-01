Text íntegre del discurs d'investidura de Trump

Aquesta és la transcripció del discurs d'investidura de Donald Trump, de 16 minuts, difosa per la Casa Blanca, que ha pronunciat en la cerimònia d'aquest divendres al Capitoli, després de jurar el càrrec.

"President del Tribunal Suprem Roberts, President Carter, President Clinton, President Bush, President Obama, compatriotes nord-americans i pobles del món: gràcies.

Nosaltres, els ciutadans d'Estats Units, estem ara units en un gran esforç nacional per reconstruir el nostre país i per restaurar la seva promesa per a tot el nostre poble.

Junts decidirem el curs d'Estats Units i del món per als propers anys.

Afrontarem desafiaments, dificultats, però farem la nostra feina.

Cada quatre anys, ens reunim en aquestes escalinates per dur a terme un traspàs ordenat i pacífic del poder, i estem agraïts al president Obama i la primera dama Michelle Obama per la seva amable ajuda durant aquesta transició. Han estat magnífics. Gràcies. (Aplaudiments)

La cerimònia d'avui, però, té un significat molt especial, perquè avui nomes traspassem el poder d'una Administració a l'altra, o d'un partit a l'ltre, sinó que estem transferint el poder de Washington DC i tornant-lo a vosaltres, el poble. (Aplaudiments)

Durant massa temps, un petit grup a la capital de la nostra nació ha recollit els fruits del Govern, mentre que la gent ha carregat amb el cost. Washington ha progressat, però la gent no ha compartit la riquesa.

Els polítics han prosperat, mentre els llocs de treball marxaven i les fàbriques tancaven. L'establishment s'ha protegit a si mateix, però no ha protegit als ciutadans. Les seves victòries no han estat les vostres victòries. I mentre ells ho celebraven a la capital de la nostra nació, les famílies lluitadores de tot el nostre país tenien poc a celebrar.

Tots aquests canvis -començant aquí i ara mateix, perquè aquest és el vostre moment- us pertanyen. (Aplaudiments. Pertanyen a tots els reunits avui aquí i a tots els que estan mirant arreu dels Estats Units.

Aquest és el vostre dia. Aquesta és la vostra celebració. I aquests Estats Units d'Amèrica són el vostre país. (Aplaudiments)

El que en realitat importa no és quin partit controla el nostre Govern, sinó si el nostre objectiu és controlat pel poble. (Aplaudiments) El 20 gener 2017 serà recordat com el dia en què la gent es va convertir un altre cop en els governants d'aquest país. (Aplaudiments)

Els homes i dones oblidats del nostre país ja no seran oblidats. (Aplaudiments) Tothom us està escoltant ara. Vau venir per desenes de milions a convertir-vos en part d'un moviment històric com el món mai ha vist abans. (Aplaudiments)

Al centre d'aquest moviment hi ha una convicció fonamental: una nació existeix per servir als seus ciutadans. Els nord-americans volen grans escoles per als seus fills, barris segurs per a les seves famílies i bons llocs de treball. Aquestes són demandes justes i raonables de gent justa.



Però per a massa dels nostres ciutadans la realitat és una altra: mares i els seus fills atrapats en la pobresa a les nostres ciutats; fàbriques rovellades repartides com làpides de tombes per tot el paisatge de la nostra nació; un sistema educatiu ben finançat, però que deixa als nostres joves i bells estudiants privats de de tot coneixement; i la delinqüència i les bandes i les drogues, que s'han endut massa vides i han robat al nostre país de tant potencial. Aquesta carnisseria a Estats Units s'ha d'aturar aquí i ara. (Aplaudiments)

Som una nació i el seu dolor és el nostre dolor, els seus somnis són els nostres somnis i els seus èxits seran els nostres èxits. Compartim un cor, una llar i un gloriós destí. El jurament del càrrec que faig avui és un jurament de lleialtat a tots els nord-americans. (Aplaudiments)

Durant moltes dècades, hem enriquit la indústria estrangera a costa de la nord-americana, subvencionat els exèrcits d'altres països mentre permetíem el molt trist deteriorament del nostre exèrcit. Hem defensat les fronteres d'altres nacions mentre ens negàvem a defensar les nostres (Aplaudiments) i gastat milers de milions de dòlars a l'exterior mentre les infraestructures als Estats Units han decaigut.

Hem fet rics a altres països mentre que la riquesa, la força i la confiança del nostre país s'ha dissipat a l'horitzó. Una a una, les fàbriques han tancat i han marxat de casa nostra, sense ni un pensament en els milions i milions de treballadors nord-americans que han quedat enrere. La riquesa de la nostra classe mitjana ha estat arrencada de les seves llars i redistribuïda pel món sencer. Però això és el passat i ara mirem només al futur. (Aplaudiments)

Reunits aquí avui, estem emetent un nou decret perquè s'escolti a totes les ciutats, en totes les capitals de l'estranger i en tots els centres de poder.

A partir d0'avui , una nova visió governarà la nostra terra. D'aquest moment en endavant, només hi haurà Estats Units primer, Estats Units primer. (Aplaudiments)

Cada decisió comercial, en impostos, en immigració, en assumptes exteriors es farà per beneficiar els treballadors i les famílies nord-americanes. Hem de protegir les nostres fronteres dels estralls que altres països provoquen enels nostres productes, roben les nostres companyies i destrueixen els nostres llocs de treball. (Aplaudiments)

La protecció conduirà a una gran prosperitat i fortalesa. Lluitaré per vosaltres amb cada alè del meu cos i mai, mai us decebré (Aplaudiments). Els Estats Units tornaran a guanyar un altre cop, a guanyar com mai abans. (Aplaudiments)

Recuperarem els nostres llocs de treball. Recuperarem les nostres fronteres. Recuperarem la nostra riquesa. I recuperarem els nostres somnis. (Aplaudiments)

Construirem noves carreteres i autopistes i ponts, i aeroports i túnels i ferrocarrils al llarg de la nostra meravellosa nació.

Traurem al nostre poble de les prestacions socials i el posarem a treballar de nou, reconstruint el nostre país amb mans nord-americanes i feina nord-americana. (Aplaudiments)

Seguirem dues regles senzilles: comprar a Estats Units i contractar nord-americans. (Aplaudiments)

Buscarem amistat i bondat amb les nacions del món, però ho farem amb el convenciment que totes les nacions tenen el dret de donar prioritat als seus propis interessos. No busquem imposar el nostre estil de vida a ningú, sinó fer-ho brillar com un exemple -nosaltres brillarem- perquè tothom el segueixi. (Aplaudiments)

Reforçarem velles aliances i en formarem d'altres de noves, i unirem al món civilitzat contra el terrorisme radical islàmic, que eradicarem completament de la faç de la Terra. (Aplaudiments)

A la base de les nostres polítiques estarà una lleialtat total als Estats Units d'Amèrica i, mitjançant la lleialtat al nostre país, redescobrirem la lleialtat de l'un a l'altre. Quan s'obre el cor al patriotisme, no hi ha espai per al prejudici. (Aplaudiments)

La Bíblia ens diu: "Que bo i plaent és quan el poble de Déu viu junt en unitat". Hem de dir el que pensem de manera oberta, debatre els nostres desacords de manera honesta, però sempre buscant la solidaritat. Quan Amèrica està unida, Amèrica és imparable (Aplaudiments)

No hem de tenir por. Estem protegits i sempre estarem protegits. Estarem protegits pels grans homes i dones del nostre Exèrcit i les forces de l'ordre. (Aplaudiments) I, el que és més important, estarem protegits per Déu. (Aplaudiments)

Finalment, hem de pensar en gran i somiar fins i tot més gran. Als Estats Units, entenem que una nació només viu mentre lluita. Ja no acceptarem polítics que només parlen i no actuen, queixant-se contínuament però sense fer mai res al respecte. (Aplaudiments)

El temps de les paraules buides ha acabat. Ara arriba l'hora de l'acció. (Aplaudiments) No permeteu que ningú us digui que això no es pot fer. Cap desafiament pot competir amb el cor, la lluita i l'esperit d'Estats Units. No fallarem. El nostre país progressarà i prosperarà de nou.

Ens trobem davant el naixement d'un nou mil·lenni, disposats a resoldre els misteris de l'espai, per alliberar la Terra de les misèries de la malaltia i per a usar les energies, indústries i tecnologies del demà. Un nou orgull nacional commourà les nostres ànimes, ha d'elevar la nostra vista i guarir les nostres divisions.

És hora de recordar la vella saviesa que els nostres soldats mai no oblidaran: que, siguem negres o bruns o blancs, tots tenim la mateixa sang vermella dels patriotes. (Aplaudiments) Tots hem gaudit de les mateixes llibertats glorioses i tots hem saludat la mateixa gran bandera nord-americana. (Aplaudiments)

I, si un nen neix en una zona urbana de Detroit o en les planes escombrades pel vent d'Alaska, ells miren el mateix cel nocturn, omplen els seus cors amb els mateixos somnis i estan infosos amb el mateix alè de vida per el mateix Creador Totpoderós. (Aplaudiments)

Per tant, a tots els nord-americans, a cada ciutat propera i llunyana, petita i gran, d'una muntanya a una altra, d'un oceà a l'altre, escolteu aquestes paraules: Mai tornareu a ser ignorats. (Aplaudiments) La vostra veu, les vostres esperances i els vostres somnis definiran el nostre destí nord-americà. I el vostre coratge, bondat i amor ens guiarà sempre al llarg del camí.

Junts, farem als Estats Units forts de nou. Farem als Estats Units rics de nou. Farem als Estats Units orgullosos de nou. Farem als Estats Units segurs de nou. I, sí, junts farem a Estats Units grans de nou.

Gràcies. Que Déu us beneeixi. I que Déu beneeixi als Estats Units. (Aplaudiments). Gràcies. Déu beneeixi als Estats Units. (Aplaudiments)".