Una dona morta i una dotzena de ferits en un tiroteig a l'exterior del Parlament britànic

Pànic i confusió al cor de Londres. Una dona ha mort i diverses persones han resultat ferides de diversa consideració a l'exterior del Parlament britànic, en un atac que la policia afirma que està tractant com si fos un atemptat "terrorista". La policia ha abatut un home que presumptament havia apunyalat un agent a l'exterior del Parlament britànic. D'altra banda, un cotxe ha envestit diverses persones al pont de Westminster.

En l'incident, que ha sembrat el pànic en una zona molt concorreguda i cèntrica de Londres, han resultat ferides al menys una dotzena de persones, que han estat traslladades a l'hospital Saint Thomas de la capital. Segons testimonis, s'han escoltat trets. La policia, que ha acordonat la zona, ha informat que, de moment, treballa amb la hipòtesi que es tracta d'un atac terrorista.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 de març de 2017

"La policia armada ha disparat el presumpte agressor i ara els serveis mèdics atenen els ferits", ha afirmat David Lidington, el líder de la Cambra dels Comuns. A les imatges que oferia el senyal en directe de la BBC s'apreciaven diverses persones estirades a terra, aparentment ferides i rebent atenció mèdica.

651x366 Els serveis d'emergència atenen els ferits al tiroteig a Londres / TOBY MELVILLE/ REUTERS Els serveis d'emergència atenen els ferits al tiroteig a Londres / TOBY MELVILLE/ REUTERS

651x366 Un cotxe encastat a la tanca del Parlament / DANIEL LEAL-OLIVAS/ AFP Un cotxe encastat a la tanca del Parlament / DANIEL LEAL-OLIVAS/ AFP

651x366 Uns homes atenen un dels ferits al pont que condueix al Parlament. / TOBY MELVILLE / REUTERS Uns homes atenen un dels ferits al pont que condueix al Parlament. / TOBY MELVILLE / REUTERS

651x366 Policies armats corren a prop del Parlament de tal de controlar la situació. / STEFAN WERMUTH/REUTERS Policies armats corren a prop del Parlament de tal de controlar la situació. / STEFAN WERMUTH/REUTERS

651x366 Un policia armat vigila els carrers propers al Parlament. / STEFAN WERMUTH/REUTERS Un policia armat vigila els carrers propers al Parlament. / STEFAN WERMUTH/REUTERS

651x366 Una dona ferida, al pont de Westminster / TOBY MELVILLE/ REUTERS Una dona ferida, al pont de Westminster / TOBY MELVILLE/ REUTERS

651x366 Un policia armat mira de respondre davant el tiroteig a prop del Parlament. / STEFAN WERMUTH/REUTERS Un policia armat mira de respondre davant el tiroteig a prop del Parlament. / STEFAN WERMUTH/REUTERS

651x366 Almenys una dotzena de persones ferides en el pont de Westminster / TOBY MELVILLE/ REUTERS Almenys una dotzena de persones ferides en el pont de Westminster / TOBY MELVILLE/ REUTERS

651x366 Un home ferit al tiroteig / TOBY MELVILLE/ REUTERS Un home ferit al tiroteig / TOBY MELVILLE/ REUTERS

651x366 Policies a prop del Parlament britànic / AFP Policies a prop del Parlament britànic / AFP

L'incident ha aturat l'activitat parlamentària i, segons un portaveu del govern, la primera ministra, Theresa May, es troba en un lloc segur. L'alcalde de Londres aconsella prudència i aconsella evitar les immediacions de Westminster, on es troben a banda del Parlament, l'abadia de Westminster i l'emblemàtic rellotge del Big Ben. L'estació de Westminster està tancada.

Avoid Parliament Sq, Whitehall, Westminster & Lambeth Bridge, Victoria St up to junction with Broadway & Victoria Embankment/tube #London — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 de març de 2017

El diputat George Freeman ha penjat una fotografia en què es veu a un policia ajudant a evacuar l'edifici del Parlament.

El Regne Unit es troba sota l alerta "severa" d'amenaça terrorista. La policia ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i demana els testimonis que els enviïn fotografies i vídeos que ajudin a la investigació però apel·len a la responsabilitat i a no compartir-los a través de les xarxes socials.