El portaveu de la Casa Blanca rebaixa la tensió amb els mitjans

D’acusar els mitjans de mentir i crear “fets alternatius” a buscar un diàleg obert i honest amb els periodistes. El portaveu de la Casa Blanca, Sean Spicer, va intentar ahir rebaixar la tensió amb els mitjans que van crear tant les seves polèmiques declaracions de dissabte com les de l’excap de campanya del president Donald Trump, Kellyane Conway.

“Aquest govern busca mantenir una relació oberta i honesta amb els mitjans de comunicació”, va assegurar Spicer a un periodista que li va preguntar, sense embuts, si “pensava dir la veritat”. Spicer i Conway van provocar la indignació dels mitjans quan els van desaprovar de manera agressiva per la seva cobertura de la inauguració de la presidència del republicà Trump. I van assegurar, amb dades falses i sense proves, que la cerimònia havia sigut la més vista de la història del país.

Trump, per la seva banda, va afirmar dissabte que “un milió” o “un milió i mig” de persones havien assistit a la inauguració i va titllar els periodistes de ser “les persones més deshonestes del planeta”. Les imatges aèries de la cerimònia i els viatges de metro demostren que la xifra d’assistents era molt més baixa. Conway, diumenge, va defensar la versió de Spicer i va dir que el portaveu no va mentir sinó que va donar “fets alternatius”.

Un to més cordial

“Va ser el més desfavorable dels començaments del que ja de per si era una relació profundament tensa entre el govern de Trump i els periodistes assignats per cobrir-lo”, va assenyalar el diari The Washington Post en un dels seus articles.

Spicer no es va retractar de les seves declaracions però va mostrar un to més cordial i va dedicar més d’una hora a respondre preguntes dels periodistes. “Si creiem que alguna cosa és la veritat i tenim la informació, la direm, i si cometem un error el corregirem”, va dir.