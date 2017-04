Un camió atropella una multitud a Estocolm i deixa almenys tres morts

Un camió ha envestit la multitud i ha impactat contra una botiga a primera hora d'aquesta tarda al centre de la capital sueca, Estocolm, i ha deixat almenys tres morts i vuit ferits, segons fonts de la policia sueca.

Segons l'agència sueca de notícies 'TT', el primer ministre suec, Stefan Lofven, que no estava a la capital en el moment de l'atac, ha dit que tot indica que el camió que ha envestit la multitud en impactar contra una botiga al centre d'Estocolm és "un atac terrorista", tal com ja havien apuntat diverses fonts policials. També ha explicat que hi ha un detingut en relació amb l'atropellament, tot i que fonts policials ho han desdit i han confirmat que no s'ha produït aquesta detenció. Fins al moment, ningú ha reivindicat l'acció.

La Unió Europea ha traslladat el seu suport i solidaritat al govern suec. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha dit que "un atac a qualsevol estat membre de la UE és un atac contra tots".

El camió ha atropellat la multitud de gent que hi havia en el carrer comercial "Queen", un dels més concorreguts de la ciutat. Segons diversos testimonis, s'han sentit trets a l'àrea afectada.

L'atropellament s'ha produït al cèntric districte de Drottningatan, al voltant de les tres de la tarda. La zona ha estat evacuada i acordonada i tot el servei de transport públic subterrani ha estat tancat al públic. La policia també ha ordenat l'evacuació de l'estació central de tren i el govern ha tancat totes les seves oficines, segons ha pogut saber Reuters.

Com a resposta a l'atac d'Estocolm, la policia noruega ha anunciat que anirà armada a les grans ciutats del país i a l'aeroport d'Oslo, fins que es coneguin noves dades sobre l'incident. Les forces policials de Noruega no acostumen a portar armes.

Aquest no és el primer atac per atropellament amb vehicles que es produeix a Europa. Fins ara, n'hi ha hagut quatre, el darrer a Londres, el passat 22 de març, que va deixar sis morts, l'última de les quals s'ha produït avui . I abans ja hi ha hagut el de Berlín, el desembre del 2016, el de Niça, a França, el juliol del mateix any, i el d'Anvers, a Bèlgica, el mes de març.