El control del relat per preparar la fase repressiva

260x366 Magaldi va subratllar que parla català però ahir no va voler fer-ho “per cortesia”. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE Magaldi va subratllar que parla català però ahir no va voler fer-ho “per cortesia”. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Anson recordant en un article –a mode d'avís– que seria una llàstima que les pàgines de la història espanyola caiguessin de nou ensangonades per culpa de Catalunya. Els mitjans unionistes destacant la declaració de l'exdirectora d'institut que no va col·laborar en el 9-N dient que es va sentir “violenta”, tot i que en cap cas va explicitar en què consistia aquesta violència, més enllà d'unes trucades telefòniques en què no se la va amenaçar amb cap represàlia laboral, molt menys física. Rajoy, en portada a l''Abc', dient que “cal recuperar” les institucions catalanes, se suposa que a la força. La fiscal en cap de Barcelona, explicant que va témer “per la seva integritat” per les increpacions estrictament verbals d'una vintena de persones congregades al Palau de Justícia durant les vistes del judici pel 9-N. 'El Mundo', obrint portada amb la cita “No és tard per prendre mesures dràstiques”, atribuïda a algú del govern espanyol a qui, evidentment, no identifiquen.

Sí, sembla que l'Estat prepara una nova fase repressiva, amb l'independentisme, acabada la pantomima de l''operació diàleg' que pocs adults van empassar-se. Els primers moviments al taulell busquen controlar el relat: dibuixar Catalunya com a terra hostil –tot i la civilitat que ha demostrat fins ara el procés– i llançar els primers globus sonda, a través dels seus altaveus mediàtics, sobre la conveniència d'una resposta contundent.

Un perfil no gaire amable

Perfil a 'El Mundo' de Balti Picornell, nou president del Parlament balear: “Podem posa un 'heavy' al capdavant del Parlament que va contra el rei i l'ortografia. A dins, llegim: “Balti és un tipus que amb prou feines té estudis, però s'erigeix a les xarxes com a defensor del català a l'escola”. Ai, aquest “però”, com n'és d'eloqüent...