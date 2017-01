'El crac' torna a TV3 el 16 de gener

TV3 ja ha fixat la data per a l'estrena de la segona temporada d' 'El crac': dilluns 16 de gener. La ficció en què Joel Joan es parodia a si mateix, doncs, reapareixerà més de dos anys després del final de la primera temporada, que es va emetre entre el setembre i el desembre del 2014.

Tal com va explicar l'actor a l'ARA fa uns mesos, en aquesta segona temporada el personatge de Joel Joan no es mourà en el món del cinema sinó en el del teatre. "Ens ve de gust enfotre'ns-en de nosaltres mateixos com a actors de teatre", explicava llavors Joan.

Sara Espígul (que interpreta el personatge de la Sandra, l'exparella del protagonista) i Diana Gómez (la Carla) reapareixeran en aquesta segona temporada, en què també se sumaran actors com Julio Manrique, Laura Aubert o Lluís Soler. A més, Aina Clotet, Santi Millán, Toni Cruanyes, Clara Segura, Quim Masferrer, Mercè Martínez i Anna Sahun, entre altres, hi faran cameos.

Igual que la primera etapa –que va tenir de mitjana 400.000 espectadors i un 12% de quota de pantalla– aquesta segona temporada constarà de 12 capítols de 50 minuts.