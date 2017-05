2/05: Glòries empantanegades

ATURAR LES OBRES de la plaça de les Glòries a Barcelona és un problema. És allargassar una situació provisional incòmoda per als ciutadans, empantanegar i empitjorar la ciutat. L’equip de govern de l’Ajuntament de Barcelona ha decidit aturar-les amb un argumentari centrat, diria, en la transparència. No em sembla especialment convincent, però deixem això de banda. El principal problema polític és haver lligat el discurs de la transparència amb el de no fer, aturar, paralitzar, empantanegar. La transparència contra l’eficàcia, fins a convertir-la en antipàtica. Dels poders públics n’esperem que facin el que cal, i que ho facin de manera transparent. Moralment no és acceptable l’eficàcia sense transparència. Però políticament és inacceptable la transparència sense eficàcia. La transparència no és un bé absolut. Podries arribar a aconseguir un deu en transparència a base de no fer absolutament res. Però no es tracta d’això. Es tracta de fer el que cal i, a més, fer-ho bé. No de deixar-ho de fer. Allargassar molt temps la provisionalitat de Glòries és un problema per als ciutadans de Barcelona. Del que es tracta és de resoldre els problemes amb transparència, no de crear problemes per tal de ser (o semblar) transparent.