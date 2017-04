1 de maig: Rajoy torna a fer trampa

QUAN LI HAN PREGUNTAT a Rajoy sobre la nova proposta de Puigdemont per tal de negociar el referèndum, ha respost: és molt difícil negociar amb algú que diu que s’ha de fer el que ell diu. La frase de Rajoy seria un perfecte autoretrat del personatge. Però aplicada al cas, torna a fer trampa. Afirma que Puigdemont vol imposar el que ell vol, que és el referèndum. I no és veritat. El que vol Puigdemont és la independència. Però com que Puigdemont és un demòcrata, i sap que hi ha gent a Catalunya que no la vol, proposa un mètode democràtic per arbitrar entre els que comparteixen el seu objectiu i els que no el comparteixen. El referèndum és el sistema d’arbitratge democràtic, no pas l’objectiu. No és una imposició, sinó la fórmula perquè ningú no imposi la seva posició. Per contra, Rajoy està a favor del manteniment de Catalunya dintre d’Espanya. Sap també que hi ha molts catalans que pensen el contrari. Quin mètode d’arbitratge proposa? Cap ni un. Proposa la imposició. Que es faci el que ell vol. En un món civilitzat, el referèndum no es pot presentar com el desig de Puigdemont. És el punt intermedi, la via de solució, entre la posició de Puigdemont, que vol la independència, i la de Rajoy, que no la vol. Perfectament negociable.