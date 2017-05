ERPV convidarà els ajuntaments valencians a sumar-se a la manifestació pel finançament

Esquerra Republicana del País Valencià presentarà una moció als ajuntaments instant a la seva adhesió a la manifestació pel finançament del proper dissabte 10 de juny, a les 18h, al Parterre de València convocada per diverses entitats, sindicats i partits.



El text, a més de demanar l'adhesió dels municipis, instarà als ajuntaments a informar a la ciutadania sobre " les conseqüències" de l'aplicació dels pressupostos generals de l'Estat presentats pel Partit Popular, a més de facilitar logísticament la participació en la manifestació.



Per a Josep Barberà, president d’Esquerra Republicana del País Valencià "els pressupostos generals de l'Estat " hipotequen el futur dels valencians i les valencianes".

"Aquesta assignació insuficient de recursos es va produint any rere any des de fa més de 30 anys, com a conseqüència d'un model de finançament que ens discrimina respecte a altres territoris. Ha arribat el moment que ens plantem davant aquesta situació i eixim als carrers a exigir tenir les claus de la caixa per destinar els recursos que generem al nostre benestar", ha assegurat Barberà.

Entre els partits que fan costat a la convocatòria es troben Podem, Esquerra Unida o Esquerra Republicana del País Valencià , i diverses agrupacions locals de Compromís com les d'Alaquàs, Alfafar, la Pobla Llarga o Silla; així com les agrupacions municipals de la CUP a Silla o Almàssera. També s'han afegit a la crida la corrent del Bloc Nacionalista Valencià, Bloc i País, així com la Intersindical Valenciana i Escola Valenciana, entre d'altres entitats.