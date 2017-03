Alícia Sánchez-Camacho s'acomiada del PP amb deures per Albiol: "El PP ha de ser alternativa de Govern"

Els populars catalans han encetat aquest dissabte el 14è Congrés del PP català. El Congrés que ha de posar punt i final a la presidència d' Alícia Sánchez-Camacho, i escollir Xavier García Albiol, el nou número u dels populars catalans. Sánchez-Camacho ha fet el seu últim discurs com a presidenta del PP català ple d'agraïments i visiblement emocionada. La presidenta sortint, però, no ha volgut deixar passar l'oportunitat per advertir a tots els catalans que no es deixin enganyar perquè "Espanya no ens roba" i ha posat deures a Albiol: "El PP ha de ser alternativa de Govern".

Sánchez-Camacho s'ha afegit a la tesi que defensa Albiol: situar Catalunya en una etapa post-procés. Per això, ha apel·lat a la "majoria silenciosa" que està a favor de la "convivència" que sigui "participativa" per superar l'últim "desafiament" del procés sobiranista, el refèrendum o unes eleccions, ha dit. El que sí que ha volgut deixar clar Sánchez-Camacho és que són el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l'expresident Artur Mas els qui "han perdut", juntament amb "els que volen trencar i separar Catalunya d'Espanya".

La fins ara presidenta del PP català ha tancat una etapa de gairebé nou anys qualificant com "la millor etapa" de la seva vida, així com l'etapa que ha tingut "els millors resultats" de la història dels populars catalans. De totes maneres, ha explicat que durant aquesta etapa, el partit ha passat moments complicats, però que ara, Albiol el troba en una "etapa de recuperació" que té l'enorme responsabilitat de tirar endavant.

Sánchez-Camacho ha acabat la seva intervenció amb llàgrimes. Unes llàgrimes que ja han començat amb la intervenció de la presidenta del Congrés i també ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, qui ha estat l'encarregada d'inaugurar el 14è Congrés del PP català. Visiblement emocionada, ha donat les gràcies a Sánchez-Camacho, i al secretari general sortint, Jordi Cornet. La vicesecretària d'estudis i programes del PP espanyol, Andrea Levy, també ha volgut agrair la feina de Camacho.

Montserrat ha estat la d'obrir foc amb el discurs polític que marcarà el congrés d'aquest cap de setmana: situar-se a la Catalunya post-procés. "El separatisme és el millor exemple del populisme", ha sentenciat. Per això, ha fet servir els castellers per posa d'exemple la pinya que poden fer els catalans per fer néixer "una nova Catalunya" que "torni a liderar Espanya". Montserrat ha retret que la Generalitat hagi "tret diners de tots els catalans per alimentar el monstre de la Catalunya separatista". En la mateixa línia s'ha expressat Levy, quan ha demanat l'ajuda de tots els assistents perquè els populars catalans ocupin l'espai del "centre polític" per treballar per "construir" i no "destruir", en referència al sobiranisme català.