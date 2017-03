Mas i la CUP topen pel paper internacional de l'expresident

Les explicacions de l'expresident Artur Mas al Parlament sobre la presumpta corrupció de Convergència no han satisfet l'oposició. Tots els partits menys Junts pel Sí han situat l'exsecretari general i expresident de CDC i actual líder del Partit Demòcrata a l'epicentre de les suposades males pràctiques del partit i li han exigit que, malgrat que encara no hi hagi sentència judicial, assumeixi ja responsabilitats polítiques. Els partits de l'oposició han etzibat paraules gruixudes contra Mas -el PP li ha dit que ha estat "el pitjor president de la història de la Generalitat"- però l'intercanvi de retrets més tens ha estat amb la CUP: "Li demanem que no representi el procés d'independència ni els anhels de llibertat i futur nou que està construint aquest poble [...] És el que menys necessita el país".

L'encarregat de traslladar aquest missatge ha estat el diputat cupaire Benet Salellas, després que el Govern hagi fet oficialment l'encàrrec a l'expresident -juntament amb les exconsellers Irene Rigau i Joana Ortega, i també a Francesc Homs- d'anar a explicar al món el procés participatiu del 9-N i la posterior causa judicial que l'ha inhabilitat durant dos anys per a l'exercici de càrrecs públics. Junts pel Sí ha sortit en defensa de l'expresident dient que Mas és un "actiu" per al procés.

La intervenció de Salellas, acompanyat de les diputades Eulàlia Reguant i Mireia Vehí, s'ha centrat a desvincular el procés d'independència d'Artur Mas i dir que l'objectiu de fer el referèndum és precisament trencar amb la corrupció. Salellas ha exigit a Mas que sàpiga identificar quin és el seu "moment" i deixi de "voler representar" el procés.

En el torn de rèplica, Mas ha demanat a Salellas que tingui "un punt d'humilitat" i que no converteixi en un "altre veto" el seu paper a l'exterior, tal com ja van fer amb la seva candidatura a la presidència. A més, ha recordat que durant els mesos previs a la negociació de la investidura la mateixa CUP li havia proposat no ser president i tenir un paper en la representació internacional del procés. L'intercanvi de retrets ha sigut tens, fins al punt que Mas ha seguit parlant fora de micròfon dirigint-se a Salellas: "Quanta nosa que us faig; pensava que qui us molestava era l'estat espanyol", li ha etzibat al cupaire.

Per a Salellas, l'expresident se situa en el "pal de paller" de l'estructura autonòmica i també dels presumptes casos de corrupció que afecten Convergència i, tot i que ha admès l'existència de guerra bruta de l'Estat, ha etzibat que ni a ERC ni a la CUP se les investiga per presumpte finançament irregular.

Ciutadans i PP acusen Mas de fer-se independentista per tapar la corrupció

Si bé la CUP s'ha esmerçat a separar Mas del procés, PP i Ciutadans s'han esforçat a ajuntar-los. Tant el portaveu dels populars, Alejandro Fernández, com la líder del partit taronja, Inés Arrimadas, han acusat l'expresident d'assumir la reivindicació sobiranista per amagar les males pràctiques. "Vostè ha decidit apostar per la independència per tapar la corrupció i fugir de la justícia", ha dit Arrimadas. Mentre que Fernández ha etzibat que Mas va apostar per la independència "el mateix dia" que els Mossos d'Esquadra van escorcollar el Palau de la Música.

"Vostès tenen un problema, es diu 4%. No ho podran tapar amb una estelada per molt gran que sigui", ha etzibat la cap de files de Ciutadans.

Responsabilitats polítiques a Mas

Al seu torn, tant el Partit Socialista com Catalunya Sí que es Pot han demanat responsabilitats polítiques a Mas abans de la sentència judicial del cas Palau, ja que hi ha "indicis" suficients d'irregularitats, per a Miquel Iceta i Lluís Rabell. "Apareixen massa indicis que alguna cosa irregular succeïa", ha dit Iceta en la seva intervenció.

Per a Iceta s'han de separar les responsabilitats penals de les polítiques i ha considerat que ja hi ha una "gran acumulació" de "proves i testimonis" que contradiuen les afirmacions de Mas.

Rabell ha fet una reflexió similar a Iceta i ha tornat a exigir responsabilitats polítiques. "Les urnes no amnistien" les males pràctiques, ha assegurat el de Catalunya Sí que es Pot fent referència al procés participatiu del 9 de novembre.

Vinculació amb el Partit Demòcrata

Els dirigents del PP, PSC i Ciutadans també han fet referència a la fundació del Partit Demòcrata, que han considerat una operació de maquillatge per tapar la corrupció de Convergència. A parer d'Arrimadas no es pot destriar el que s'hereta i el que no de CDC sinó que si "es compra el pa s'ha de comprar sencer".

Iceta, però, ha estat el més dur. El socialista ha assenyalat que els càrrecs de Mas a la direcció de CDC i la seva actual presidència al Partit Demòcrata fan poc creïble la renovació de la seva formació. "No posarem en dubte la presumpció d'innocència, però ara creiem que s'han d'assumir responsabilitats polítiques. Encara que molts no s'atreveixin a demanar-l'hi", ha insinuat el socialista en al·lusió a un suposat pas al costat de Mas al capdavant del Partit Demòcrata. Rabell, en el segon torn de paraula, també ha dit que "li faria un favor" al seu partit si "plegués veles".

En el torn de rèplica, Mas ha demanat als altres partits que deixin que sigui el mateix partit qui, si un dia creu que ha de plegar, l'hi traslladi.

El PP ha acusat Mas de mirar només per ell durant la seva carrera política i l'ha acusat de ser el "pitjor president de la història de la Generalitat".

Turull defensa l'expresident de la Generalitat



El president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Turull, ha sortit en defensa de Mas i s'ha sumat a l'argumentació de l'expresident: ha recordat que Millet i Montull han pactat amb la fiscalia i han canviat la seva versió dels fets. Turull ha demanat que abans de fer valoracions polítiques s'esperi a la sentència judicial, ja que "no hi ha cap prova" del finançament irregular. Tanmateix, ha celebrat que Mas hagi comparegut al Parlament quan se li ha demanat.

"És compatible el combat sense treva contra la corrupció amb el respecte a la presumpció d'innocència?", s'ha preguntat Turull, que ha apostat per esperar sentències fermes abans d'obligar a assumir responsabilitats polítiques derivades d'investigacions judicials.