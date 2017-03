La CUP deixarà els escons al Parlament si no hi ha referèndum

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha avançat aquest diumenge en una l'entrevista al 3/24 que la formació de l'esquerra independentista deixarà els escons al Parlament si no hi ha referèndum per forçar una nova legislatura. "Buscarem totes les maneres possibles [de convocar-lo]", ha explicat la diputada, que ha tornat a demanar al Govern que posi data a la votació.

Reguant ha defensat que, si pot ser, el referèndum s'hauria de celebrar abans de l'estiu. Tot i així, la diputada ha dit que la CUP acceptaria que es fes "com a màxim" la segona quinzena de setembre. En aquest sentit, ha descartat organitzar la votació per al mes d'agost, perquè és un moment "complicat per generar certs debats". " Hem d'estar convençuts que exercirem el dret a l'autodeterminació abans d'aquesta data", ha dit Reguant.

Pel que fa a la judicialització del procés, la diputada de la CUP ha assegurat que les inhabilitacions "no ens han de fer por" i ha recordat que malgrat els atacs judicials "hi ha molta gent disposada a continuar". "No ens sorprèn l'ofensiva, ja sabíem que el referèndum no cap a la Constitució". Així doncs, ha avisat que l'única manera per avançar és la desobediència i que la votació dels pressupostos (que inclouen la partida per al referèndum) ja és un primer pas.