D'encapçalar la diplomàcia catalana de Mas a cònsol espanyol a Roma

El diplomàtic català Senén Florensa Palau, secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat entre el 2011 i el 2012, ha estat nomenat nou cònsol espanyol a Roma, segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat. Florensa va encapçalar la diplomàcia catalana abans que el Govern decidís apostar pel dret a decidir i confiés la responsabilitat a Roger Albinyana. Tant Florensa com Albinyana ocupaven actualment càrrecs a l'Institut Europeu de la Mediterrània ( IEMed), ja que ni l'un ni l'altre havien rebut la confiança per seguir representant la diplomàcia catalana, un cop la Generalitat presidida per Carles Puigdemont va apostar per Raül Romeva com a conseller de la nova conselleria d'Afers Exteriors.

Florensa va ser proper a la desapareguda Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i fins ara presidia l'IEMed, un 'think tank' especialitzat en relacions mediterrànies en el que participen la Generalitat, el Ministeri d'Afers Exteriors i l'Ajuntament de Barcelona. Diplomàtic de carrera, abans havia exercit com a ambaixador d'Espanya a Tunísia entre els anys 2000 i 2004.