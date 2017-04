La Fiscalia vigilia diàriament les accions del procés sobiranista que fan el Govern i el Parlament

La Fiscalia vigila de més a prop les mesures relacionades amb el procés sobiranista que el Govern i el Parlament tiren endavant. Segons 'La Vanguardia', l'objectiu és impedir qualsevol iniciativa que impliqui tirar endavant el procés sobiranista. El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, és qui està al capdavant del grup de fiscals que analitza diàriament la informació disponible sobre els moviments del Govern i el Parlament.

Fins ara, la Fiscalia havia esperat que el Tribunal Constitucional (TC) actués abans d'emprendre accions legals relacionades amb presumptes delictes de desobediència. Ara, la instrucció amb la qual treballen els fiscals és que s'ha obert una fase més executiva i que han d'actuar per defensar la legalitat. De fet, la nova estratègia implica que ja no sigui necessari esperar a les resolucions del TC per impulsar l'obertura de diligències contra els que promoguin accions relacionades amb el procés sobiranista. Un exemple va ser la investigació que va obrir la mateixa Fiscalia sobre la publicitat institucional i anuncis sobre el registre de catalans residents a l'exterior.

En aquest sentit, segons publica 'El País', la Fiscalia ha començat a demanar dades a totes les empreses contractades pel Govern per tirar endavant la desconnexió. Així, divendres va enviar la Guàrdia Civil perquè exigissin a una vintena d'empreses tecnològiques, consultores i de ciberseguretat, informació sobre els contractes amb la Generalitat per construir dues estructures d'Estat: els serveis d'intel·ligència i l'Agència Tributària.

Ara, aquestes empreses tenen vuit dies per lliurar a la Guàrdia Civil tota la informació que tinguin sobre les adjudicacions fetes per la Generalitat. Si no ho fan, podrien incórrer a delictes de desobediència i malversació de cabals públics. El ministeri Públic els demana que identifiquin les persones de la seva companyia que hi estan involucrades, a més del responsable de la Generalitat que els va contractar i els possibles funcionaris de la Generalitat que van supervisar els contractes. La Fiscalia també reclama a les empreses que concretin els costos inicials, finals i de posada en marxa de les aplicacions informàtiques o informes de consultoria contractats pel Govern.