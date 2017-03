DIRECTE: Maza defensa que està obligat a supervisar els presumptes casos de corrupció d'aforats del PP

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, compareix aquest dimecres d'urgència a la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats per explicar tant les ingerències al ministeri públic com les últimes purgues en benefici del PP. Ho fa a petició de tota l'oposició, després que fa dues setmanes sortís a la llum que va obligar la fiscalia de Múrcia a canviar de criteri perquè no s'imputés al president de la Regió en el cas Púnica. Una setmana després Maza ordenava el relleu massiu d'una trentena de fiscals, entre ells el fiscal en cap de Múrcia que acabava d'imputar el president de la comunitat -del PP- en un altre cas de corrupció.

Maza no ha volgut parlar de les purgues i ha defensat que ell, per llei, té l'última paraula en els casos de corrupció de polítics d'alt nivell com a fiscal general de l'Estat perquè en l'òrgan prima el principi d'unitat i dependència jeràrquica. " El fiscal general de l'Estat no pot renunciar a aquesta funció perquè seria l'abandó de les seves funcions", ha al·legat durant la seva primera intervenció en la comissió, en què s'ha limitat a llegir tota l'estona un discurs prèviament preparat.

Per defensar-se, Maza s'ha remuntat a una ordre del 2005, en què s'estableix l'obligació de tots els fiscals de "posar en coneixement" del fiscal general de l'Estat "qualsevol investigació d'una persona aforada per fets de transcendència". En aquest sentit, ha apuntat que la seva posició "no sempre ha de ser coincidint amb el fiscal en concret" i que quan hi ha "discrepàncies" prima el seu parer seguint els principis d'unitat i dependència jeràrquica del ministeri públic. Seria la forma d'emparar-se en la legalitat en les ingerències per evitar la imputació del president de Múrcia.

El fiscal general de l'Estat ha presumit també de "neutralitat" i "imparcialitat" i ha assegurat que totes les dades "objectives" que ha donat durant la seva compareixença fan que sigui "inqüestionable" la seva independència. És més, de la mateixa manera que fa fer el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha reclamat als fiscals que no acaten les decisions des de dalt que "informin raonablement" a l'òrgan competent.

El PP surt en defensa de Maza

L'oposició en ple, però, ha posat en dubte el seu nomenament i li ha criticat que no parlés de les "purgues" la ministeri fiscal la setmana passada. Qui sí que ho ha fet ha estat la diputada popular María Jesús Moro, qui ha carregat contra el que considera un intent del PSOE de "judicialitzar la vida diària" de la gent "airejant mentides i ingerències" i crear una "guerra de guerrilles" entre diferents associacions de fiscals. La més crítica amb els relleus ha estat l'Associació Progressista de Fiscals (UPF), que ha demanat la dimissió de Maza. La diputada popular ha dit que aquesta associació està "sobrerepresentada" en el ministeri públic. "Han traspassat els límits de la 'pataleta' per entrar en els de la irresponsabilitat", ha criticat a l'oposició.

La purga va generar una tempesta política i jurídica a Madrid. Diferents col·lectius de fiscals han denunciat les ingerències del nou fiscal de l'Estat. Aquesta setmana 'El Mundo' publicava que l'anterior fiscal de l'Estat, Consuelo Madrigal, va ser rellevada perquè no acceptava les ingerències del govern de Mariano Rajoy per col·locar a Manuel Moix, molt pròxim al PP, com a fiscal en cap Anticorrupció. És a dir, per situar un home de confiança en l'ens que investiga els casos de corrupció al partit.