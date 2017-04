L'Audiència Nacional crida a declarar Rajoy davant la falta de col·laboració del PP amb la Gürtel

L'Audiència Nacional cita a declarar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en qualitat de testimoni pel cas Gürtel. Ho fa, segons la interlocutòria que ha enviat aquest dilluns el tribunal, davant la falta de col·laboració en la investigació del PP, que s'ha negat a comparèixer després que en un primer moment es descartés la citació de Rajoy.

Ara, però, els magistrats admeten la sol·licitud de l'acusació popular, l'Associació d'Advocats Demòcrates per Europa (ADADE), i resolen que Rajoy haurà de comparèixer presencialment davant del tribunal -ho farà pel seu càrrec de president del PP en el moment dels fets jutjats-, tot i que li deixen flexibilitat per escollir la data. La via de declarar per escrit està descartada.

El president del tribunal, Ángel Hurtado, ha emès el seu vot particular contrari a la declaració presencial de Rajoy -però està en minoria- i ha demanat que el president del govern, tal com preveu la llei, declari al seu despatx per videoconferència. Hurtado ha argumentat el seu posicionament al·legant que d'aquesta manera s'estalviaria "l'exposició pública que és veure'l arribar a l'Audiència Nacional".

La interlocutòria, datada del 19 d'abril, dos dies després que es decidís que Rajoy havia d'anar a declarar, justifica el canvi d'opinió respecte del que en un principi s'havia decidit: renunciar a la declaració de Rajoy. El 4 de febrer del 2016 es va considerar de manera "unànime" no admetre la proposta d'ADADE, "sense perjudici que en un altre moment" la sala decidís el contrari.

"Aquest moment ha arribat", afirma ara el tribunal, que ha decidit citar Rajoy per majoria de dos dels tres membres perquè Hurtado també va tornar a pronunciar-s'hi en contra. El tribunal explica que pel judici oral de la primera etapa del cas Gürtel han passat acusats i responsables civils i que el PP té una "significativa posició processal". El partit, asseguren els jutges, "s'ha negat a declarar sobre els fets" que el relacionen amb la possibilitat de beneficiar-se de la trama a títol lucratiu.