Mas es reuneix amb l'exministre britànic Simon Hughes per abordar la "judicialització de la política" a Catalunya

L'expresident de la Generalitat Artur Mas s'ha reunit aquest dimecres amb l' exministre de Justícia i Llibertats Civils britànic des del 2013 fins al 2015, Simon Hughes, amb qui ha analitzat la "judicialització de la política" que viu Catalunya. Segons un comunicat de la Generalitat, Hughes ha exposat a Mas que seria inimaginable jutjar un líder polític o un representant electe per desobediència al Regne Unit.

En la trobada, que ha tingut lloc a Londres, han abordat el judici del 9N, les querelles contra els membres independentistes de la Mesa del Parlament, i que hi ha més de "400 alcaldes" processats per qüestions vinculades amb el procés sobiranista. Per a l'exministre britànic, aquestes matèries han de pertànyer "a una taula de negociació política i a les urnes, no als tribunals".

Mas, que es troba al Regne Unit perquè participarà en un acte sobre el procés sobiranista a l'Oxford Union Society, també ha transmès a Hughes "els episodis de guerra bruta, com l'anomenada operació Catalunya, duta a terme per les institucions de l'Estat".

Hughes (1951, Gal·les) va ser líder adjunt dels demòcrates liberals britànics (LibDems) entre el 2010 i el 2014, i la seva etapa de ministre va ser amb el Govern de coalició que van formar amb els conservadors i que va liderar David Cameron.