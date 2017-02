Mas acusa l'Estat de voler destruir el PDECat per a impedir la independència: "Van a per nosaltres"

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha assegurat aquest dissabte que l'Estat intenta destruir el PDECat perquè és una formació imprescindible per a que Catalunya sigui independent. "Van a per nosaltres", ha avisat, i s'ha dirigit als líders del partit, Marta Pascal i David Bonvehí, per avisar-los que aquest intent de destruir la formació continuarà: "Aneu amb molt de compte", ha alertat.

"Aneu molt amb compte. No els doneu cap excusa. Qualsevol excusa que els doneu ho convertiran en una prova i després en un delicte", ha continuat l'expresident, que ha avisat als dos dirigents del nou partit que no es confiïn. " També aniran a per vosaltres igual que estan anant a pel que significa Convergència", ha afegit.

Mas no ha fet, però, referència directa a la informació publicada aquest dissabte per ' El Mundo' en què s'apunta que un empresari hauria declarat en el marc de la investigació sobre el 3% que s'hauria reunit amb Mas per parlar de l'adjudicació de contractes públics a canvi de donacions a CDC i que l'expresident l'hauria redirigit a l'aleshores gerent del partit i home de la seva confiança Germà Gordó.

Tanmateix, sobre el discurs de l'expresident -especialment vehement- ha flotat tota l'estona aquesta informació i les últimes novetats sobre la investigació del 3% que apunten a l'extresorer del partit Andreu Viloca com l'aconseguidor del 3%. Mas ha afirmat que des que l'antiga CiU va començar a defensar l'estat propi els "poders de l'Estat" van començar a anar contra ells.

Segons el relat de Mas, CiU va començar aleshores a "fer molta nosa" ja que, segons ha dit, l'Estat també sap que sense el paper clau d'aquest espai ideològic no hi haurà independència. De fet, l'expresident ha reformulat la frase "sense Convergència no hi haurà independència", per adaptar-la al nou nom del partit: "Sense PDECat, no hi haurà estat. I ells també ho saben", ha dit, per tot seguit afegir que és per aquest motiu que l'Estat "intentarà debilitar o fins i tot destruir per terra mar i aire" el que suposa el Partit Demòcrata.

Davant d'aquestes actuacions, ha demanat "primer aguantar fems i després avançar". Mas ha introduït també en el seu discurs referències al fet que dilluns comenci a Madrid el judici contra Francesc Homs pel 9-N o que alguns "tinguin enfilada" la mesa del Parlament. "Nosaltres anem a judicis perquè vam ser demòcrates i vàrem posar les urnes, altres hi van per corrupció", ha apuntat.

El president del PDECat ha reivindicat també la importància que ha de tenir el PDECat un cop s'assoleixi la independència, ja que és important "utilitzar la caixa d'eines" per fer de Catalunya "la Dinamarca mediterrània" i no un país "similar a Cuba" com, ha dit en un dard a la CUP, voldrien altres que "van al funeral de Fidel Castro".

Gordó, entre el públic, assegura que "tot és fals"

Entre el púbic de l'acte hi havia també el diputat de Junts pel Sí i exconseller de Justícia Germà Gordó, que tot i aparèixer a la informació de 'El Mundo' com a peça clau de la relació entre empreses adjudicatàries i CDC, ha assistit a la presentació del PDECat a Barcelona i ha conversat en diferents moments tant amb Mas com amb Marta Pascal i David Bonvehí. Gordó s'ha mostrat tranquil i ha assegurat que tot el que es publica "és fals".

A l'espera del candidat a Barcelona



Mas ha estat l'encarregat de cloure l'acte de presentació del Partit Demòcrata (PDECat) a Barcelona, on s'ha donat la benvinguda a un centenar dels associats que s'han incorporat al partit en els últims mesos. Durant l'acte, la presidenta del PDECat a la capital i regidora a l'Ajuntament, Mercè Homs, ha reivindicat la formació com un partit clau pel futur de Barcelona, com l'única formació que, ha dit, és "capaç de millorar la ciutat".

Homs ha reiterat que l'impuls del partit es basa en tres passos -marca, discurs i candidat-, i ha donat per culminades les dues primeres etapes. La primera, amb la presentació del logotip del partit al desembre, i la segona amb el cicle de conferències que s'ha fet en les últimes setmanes a la ciutat. "Sabem qui som i què volem", ha subratllat Homs.

Tanmateix, el partit segueix a l'espera de triar el seu candidat per a les eleccions municipals de 2019. Avui, a l'acte, ha intervingut un dels noms que han aparegut a les travesses, el regidor a l'Ajuntament Joaquim Forn. El dirigent del PDECat ha fet un discurs contundent contra la gestió de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a la que ha acusat de no exercir de capital de país i de "representar una broma per a la gent rica, un malson per les classes mitjanes i un càstig per a la gent més necessitada".

Entre els assistents hi havia l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, i el coordinador d'organització, David Bonvehí. No hi era, però, l'altre nom que apareix sempre que es parla al partit d'hipotètics candidats a la capital catalana. El del conseller de Cultural, Santi Vila.