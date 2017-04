Oriol Pujol es va desfer d'1M d'€ del seu compte andorrà per no "contaminar" la seva carrera política, segons Pujol Jr.

Jordi Pujol Ferrussola va explicar dimarts a la fiscal en la seva declaració que el seu germà Oriol, exsecretari general de CDC, li va donar 1 milió d'euros de la suposada herència del seu avi Florenci perquè creia que la deixa estava "contaminant molt" la seva carrera política.

Segons el germà gran dels Pujol, Oriol va treure 1 milió d'euros del seu compte a Andorra i els hi va donar "en efectiu", una operació de la qual no existeixen documents que l'acreditin perquè no era "necessari fer papers".

El primogènit de l'expresident era qui gestionava els diners i qui oferia als seus germans fer inversions per obtenir-ne beneficis. Segons va dir, però, mai de manera habitual: "Eren molt esporàdiques. Cadascú feia la seva vida i feia la seva guerra".

El primogènit de l'expresident català, Jordi Pujol Ferrusola, a la presó des de dimarts, ha assegurat a la fiscal Belén Suárez que no hi havia converses ni reunions entre els set germans sobre el seu patrimoni: "Mai parlàvem entre germans dels nostres comptes".

En l'interrogatori de Jordi Pujol Ferrusola aquell dia davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata, als àudios del qual ha tingut accés Efe, el germà gran del clan Pujol ha dit que la suposada herència de l'avi Florenci o les inversions que en van fer algun dels germans no era a l'agenda del dia de les converses entre els fills de l'expresident. "D'entrada no fèiem mai reunions per dir 'a repartir', i per telèfon tampoc. Jo li deia 'repartiré X' i l'hi donava", ha dit Pujol Júnior, a la presó des de dimarts per seguir ocultant diners i blanquejant-ne mentre estava sent investigat, des de l'any 2012.

Com a gestor d'aquesta suposada herència, va explicar a la fiscal, ell feia transferències als comptes andorrans que tenien cadascun dels germans o, si tenia els diners en efectiu, els ingressava directament a cadascun.

Però no era amb tots els seus germans amb qui va fer negocis, sinó que, segons Pujol júnior, només va ser "una vegada amb la Mireia i després alguna altra amb el Pere i el Josep" i va dubtar de si amb la Marta, però "amb l'Oleguer mai, i amb l'Oriol, tampoc".

I en concret, va explicar el cas de la Mireia, que va fer una inversió per suggeriment del seu germà gran, però, com que va perdre diners, li va dir que "no volia saber-ne res més". Malgrat això, Pujol júnior va dir que creia que "va ser ella la que va treure més rendiment de tots" del llegat.

En l'ordre de presó, el jutge De la Mata atribueix a Jordi Pujol Ferrusola la coordinació sempre "en benefici de la família" del patrimoni que els Pujol tenien ocult al Principat i que tots atribueixen al llegat de l'avi Florenci, un argument que el magistrat ha rebutjat diverses vegades perquè "no s'aporta cap element que permeti contrastar la veracitat d'aquesta versió", ni d'ell ni de "cap dels seus germans".

"L'estratègia defensiva [de Pujol júnior] és coincident i està òbviament orquestrada i coordinada amb la de tots els membres de la seva família", insisteix De la Mata sobre els diners d'Andorra, que van permetre a Pujol júnior obtenir un benefici "no justificat" de 5,5 milions de pessetes, 6,6 milions d'euros, 11,1 milions de dòlars, 7,8 milions de marcs i 93.000 lliures.