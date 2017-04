El PDECat assegura que no es farà un nou 9-N perquè el referèndum serà vinculant

El Partit Demòcrata (PDECat) ha continuat aquest dilluns intentant allunyar el fantasma d'un nou 9-N. Després que les entitats sobiranistes remarquessin aquest diumenge que Catalunya no podria tornar a fer un procés participatiu com aquell, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, ha volgut subratllar que ni el Govern ni els partits independentistes "estan en la tessitura d'un segon 9-N".

"El que ens hem compromès és a fer un referèndum i, per tant, ha de ser vinculant", ha explicar en roda de premsa, i ha opinat que tant l'acte de divendres en què l'executiu català va refermar el seu compromís amb el referèndum com el discurs del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haurien d'esvair dubtes. "El Govern, que és qui té responsabilitat d'organitzar-lo, ho farà", ha apuntat.

Per això, ha cridat els partits sobiranistes i les entitats a estar units per guanyar el referèndum, fent campanya tant unitària com per separat per intentar eixamplar la base del sobiranisme. En aquest sentit,preguntada sobre si creu que les entitats del Pacte Nacional pel Referèndum avalaran un referèndum unilateral, ha demanat anar "pas a pas" i mantenir, per ara, l'escenari d'una votació acordada.

Crisi amb ERC a Manresa

En la mateixa línia de cridar el sobiranisme a estar unit, Pascal no ha volgut alimentar la polèmica amb ERC arran de la gravació a David Bonvehí: "No ens trobareu en l'espiral del retret", ha afirmat. Segons Pascal, no és al PDECat a qui li correspon parlar. "En tot cas això ho haurà de fer algun altre si és que se sent interpel·lat".

Tanmateix, Pascal ha avisat que el seu partit no està disposat "a fer com si no hagués passat res perquè en política no tot s'hi val". Dins del PDECat hi ha malestar per la falta de reacció d'ERC davant del cas, ja que no només no ha censurat els dos dirigents locals que s'escolten a la gravació -i que el PDECat sospita que són els autors de la mateixa- sinó que els ha donat suport.

De et, Pascal ha donat suport aquest dilluns a l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent (PDECat), per la seva decisió de cessar la tinent d'alcalde republicana Mireia Estefanell, després que ella aparegui en la gravació. Segons Pascal, és normal que "davant l'ombra de dubte" i la "falta d'assumpció de responsabilitats" l'alcalde "no es trobi còmode"

L'embrió del programa electoral

El PDECat celebrarà aquest dissabte a Tàrrega una jornada del món local amb tots els líders territorials del partit, però l'horitzó de la formació està en la conferència ideològica que es celebrarà el 13 de maig i que ha de servir per a impulsar un manifest que sigui l'embrió del futur programa electoral del Partit Demòcrata. Un manifest que recollirà molts dels debats que s'han celebrat en els últims mesos a través de les jornades StartCat, a les quals el partit posa punt i final aquest dilluns.