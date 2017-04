El PP sabia que Ignacio González tenia un compte a Suïssa però no ho va denunciar

El PP admet que, almenys des del 2014, coneixia que l'expresident de la Comunitat de Madrid Ignacio González, entre reixes des de divendres passat, tenia un compte a Suïssa, però que no ho va denunciar perquè era un any electoral clau. Així ho ha afirmat l'exvicesecretari d'Organització del PP Carlos Floriano en declaracions al Congrés, al·legant que després de saber-ho es va decidir que González finalment no fos candidat. Confirma així la versió del diputat del PP que va destapar el cas, Jesús Gómez, que en una entrevista a 'El Mundo' assegura que ho va denunciar i que l'expresidenta del PP madrileny Esperanza Aguirre ho va veure com una "traïció".

Floriano, però, ha defensat que en aquell moment van rebre "informacions contradictòries" des de diferents fronts i que González va negar que tingués un compte a Suïssa en tot moment. La secretaria d'Organització del PP creia que tot plegat s'emmarcava per un "ànim de venjança sobre els responsables regionals" en un noment de "formació de llistes" ja que estava previst que Jesús Gómez no fos candidat a Leganés. "Cal ser molt fred, saber valorar-ho tot i prendre les decisions sabent que no ets jutge i que la teva capacitat és la que és", ha afegit.

En conclusió, ha subratllat que el PP va decidir finalment no escollir González com a candidat a la Comunitat mentre que Gómez si va estar a la llista de l'Assemblea de Madrid. " Vaig tenir una reunió [amb Gómez] perquè m'ensenyés una documentació que tenia; va ser on en va ensenyar el famós número de compte i aquesta reunió es va produir", ha afirmat.

Denunciat fins a tres cops

Gómez ha detallat aquest dimecres que no només va alertar Floriano, sinó que va denunciar González al PP dues vegades més. Segons Gómez, el llavors vicesecretari d'Organització va considerar la informació "calúmnies i mentides", malgrat admetre que no tenia proves definitives. Les dades li van arribar per dues vies diferents i va reclamar a Génova que investigués el cas.

L'exsecretari d'Organització del PP Juan Carlos Vera, a qui Gómez també va recórrer, ha al·legat que no van fer res al respecte contra González llavors perquè no tenien cap prova que ho acredités.