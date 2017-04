Mas va acceptar reunir-se amb un "senyor controvertit" per "facilitar coses" a petició de Prenafeta

L'exsecretari de Presidència de la Generalitat Lluís Prenafeta ha admès aquest dimarts al judici a la trama catalana de corrupció Pretòria sobre el suposat cobrament de comissions del 4%, tots els fets que se li imputen i que apunten que, com ja va indicar l'exconseller Macià Alavedra, van percebre tots dos per mediar en operacions urbanístiques.

Tot i així, davant de la gravació d'una conversa amb l'empresari Lluís Casamitjana, en què es compromet a trucar a Artur Mas per solucionar un problema en una requalificació. Prenafeta ha negat haver trucat directament Artur Mas per aconseguir una facilitació de contractes i llicències.

Aleshores la fiscal li ha mostrat una altra conversa, directament amb Mas, en què li diu que "hi ha un senyor que voldria esmorzar amb tu perquè vol facilitar coses. És controvertit, de Terrassa i diu que vol, en fi". "Tu hauries de fer venir el Germà Gordó", afegeix, i Mas accepta la invitació.

Qui va ser home de confiança de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i alt càrrec de Convergència, que, segons la fiscal Anticorrupció Ana Cuenca, es va servir de la "influència" que tenia en determinats càrrecs públics de Catalunya per mediar en adjudicacions públiques.

Prenafeta s'enfronta a una petició de 6 anys i 10 mesos de presó, al costat del pagament d'una multa de 13,7 milions d'euros per dos delictes de tràfic d'influències i un de blanqueig.



Els mateixos anys que sol·licitava per a un altre exalt càrrec de Convergència Macià Alavedra, a qui, no obstant això, va anunciar que li rebaixaria la petició de pena per evitar que entrés a la presó a causa del pacte .



En virtut d'aquell acord, Alavedra va confessar que tant ell com el seu company de partit van cobrar comissions a canvi d'intermediar a favor d'empresaris que optaven a aconseguir adjudicacions públiques, una versió que Prenafeta ha corroborat.

Prenafeta ha assegurat que cobraven una comissió d'entre el 3 i el 4%, que era "habitual en el mercat".



Per a això, va indicar, es van valer de les relacions que van forjar amb càrrecs públics en els seus anys en política, si bé va desvincular a l'expresident català Artur Mas.



Les donacions ascendien al 4% del preu de venda d'uns terrenys al costat del port esportiu de Badalona i de dues finques a Sant Andreu de Llavaneres (els dos municipis barcelonins) per presentar-li al cervell de la trama, Luis Andrés García "Luigi", i principal acusat.

operacions Niesma i Badalona que se li imputen